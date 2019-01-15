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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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İHA
15.01.2019 - 10:21, Son Güncelleme:

O ilçede ilginç görüntü... Kar kalınlığı 3 metreyi buldu, evler görünmez oldu

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Son yılların en çok kar yağışının yaşandığı Tunceli'nin Ovacık ilçesinde kar kalınlığı 3 metreye yaklaştı, okullar, bazı kamu kurum binaları ve evler neredeyse görünmez hale geldi.

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  • Ovacıkta kar kalınlığı 3 metreyi buldu
  • Ovacıkta kar kalınlığı 3 metreyi buldu
  • Ovacıkta kar kalınlığı 3 metreyi buldu
  • Ovacıkta kar kalınlığı 3 metreyi buldu
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Türkiye genelinde bir çok il gibi Tunceli'de son yılların en çetin kışlarından birini geçiriyor. Kentte bazı ilçelerde kar kalınlığı 2 metreye, Ovacık ilçesinde ise 3 metreye yaklaştı. Yoğun kar yağışının hayatı olumsuz etkilediği Ovacık'ta, bir çok ev ve okulunda aralarında bulunduğu binalarda neredeyse görünmez hale geldi. Binaların ilk katlarının kara gömüldüğü ilçede gece eksi 30'lara kadar düşen hava sıcaklığı nedeniyle ise vatandaşlar zor anlar yaşıyor. Evlerinin önlerinde küreklerle karların arasından yol açan vatandaşlar, uzun yıllar sonra ilk defa böyle bir kış mevsiminin yaşandığını dile getirdi.

Bir çok vatandaş kar ve soğuk hava nedeniyle yaşanan sıkıntıları dile getirirken, bazıları da kar yağışından dolayı duyduğu memnuniyeti aktardı. Evi kardan kaybolan Nuri Sürgün, “Kış çok zor. Çok sıkıntı yaşıyoruz. Evimiz tek katlı. Öbür taraftaki balkonumuz kar altında kaldı. Balkonlardan kar ata ata bıktık. Bacalarımız kardan yıkılmak üzere. Şartlar çok ağır” dedi.

Yoğun yağış ve soğuklardan şikayet eden Fatma Sayan ise, “Bu yıl kış çok zor geçiyor. Üç metreye yakın kar yağdı. Soğuk olduğu için dışarı çıkamıyoruz” ifadelerini kullandı.

İstanbul’dan memleketine gelen Taylan Demirci de, "Erken dönecektim ancak kış mevsiminin bu kadar güzel olduğunu görünce kaldım. Uzun yıllardır böyle bir kış görmediğim için epeyce özlemiştim. Tatilimi uzattım. Bir ay daha kalmayı düşünüyorum. Buranın kışı çok güzel. Hayatı tamamen felç eden şehirdeki gibi insanları eve hapseden bir kış değil” diye konuştu.

O ilçede ilginç görüntü... Kar kalınlığı 3 metreyi buldu, evler görünmez oldu

 

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