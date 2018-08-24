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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Ayşegül USTA/İSTANBUL
24.08.2018 - 01:55, Son Güncelleme:

O iki yıldır felç ama kusurlu bulunamadı

Ayşegül Usta
Ayşegül Usta
austa@hurriyet.com.tr
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Ayşegül Usta
Ayşegül Usta
austa@hurriyet.com.tr
O iki yıldır felç ama kusurlu bulunamadı

Ailesini geçindirmek için nakliyecilik işine ek olarak hafta sonu taksicilik yapan Veysi Bulut, 2 yıl önce Cihangir’de yaşanan doğalgaz patlamasında yatağa bağımlı hale gelmişti. Dava dosyası kusur oranlarının tespit edilmesi için 4’üncü kez bilirkişiye gitti. Aile isyan etti: “4 yaşındaki oğlu ‘Dede, babama ne oldu?’ diye sormuş. Babam cevap verememiş.”

Üç çocuğuna daha iyi bir gelecek sunmak için hafta içi nakliyecilik hafta sonu taksi şoförlüğü yapan 39 yaşındaki Veysi Bulut’un hayatı, 12 Haziran 2016’da Cihangir’de bir binanın en üst katında meydana gelen doğalgaz patlamasıyla değişti. Patlamanın etkisi ile kopan klima dış ünitesi Bulut’un müşteri sırası beklediği taksinin üstüne düştü. 12 Haziran 2016 sabahı evinden sağlam çıkan Bulut, 7 ay süren tedavi sürecinin ardından evine şuuru kapalı ve yatağa bağımlı olarak döndü. Olaya ilişkin 2 yıldır devam eden davada patlamada kimin kusurlu olduğu tespit edilemedi. Dava dosyası kusur oranlarının tespit edilmesi için 4’üncü kez bilirkişiye giderken Veysi Bulut’un ailesi ise geciken adalete isyan etti. Ağabeyinin tedavisi için arabasını sattığını belirten Mehmet Bulut, “Ağabeyimin 4 yaşındaki oğlu Serdar geçen gün dedesine ‘Dede, babama ne oldu?’ diye sormuş. Babam cevap verememiş, susmuş, ağlamış. Ağabeyimin başına gelenlerden sonra bütün ailenin psikolojisi bozuldu” dedi.

‘BİR KERE ARAYIP SORMADILAR’

İki yılı aşkın süredir devam eden yargılama sürecinde dosyanın 4’üncü kez bilirkişiye gönderilmesine ve davanın ertelenmesine tepki gösteren Veysi Bulut’un kardeşi Mehmet Bulut, “Ailecek bir an önce adaletin yerini bulmasını, sorumluların en ağır şekilde cezalandırılmasını istiyoruz. Gerçekten mağduruz. Ağabeyim bu haldeyken sorumlular dışarıda serbest geziyor. Ne İGDAŞ ne daire sahibi bir kere gelip sormadı. Özel hastaneye de bizim gücümüz yetmiyor. En son tedavisi için arabamı sattım. Evimi de satılığa çıkardım” dedi.

O iki yıldır felç ama kusurlu bulunamadı

Cihangir’de 12 Haziran 2016’da meydana gelen doğalgaz patlamasında aracının üstüne klima düşen Veysi Bulut ağır yaralanırken 75 yaşındaki simitçi Feridun Yükseltürk de hayatını kaybetmişti.

SIVI MAMA İLE BESLENİYOR

Patlamada omuriliği kırılan, beyin ve diğer organları zedelenen Veysi Bulut, 4 ameliyat oldu. Boyundan aşağısı felç olan ve şuuru kapanan Veysi Bulut, hastanelerde 7 ay tedavi gördü. 13 Ocak 2017’de yatağa bağımlı ve bilinci kapalı olarak evine dönen Bulut’un tedavisine ailesi tarafından kirada oturdukları evinde devam ediliyor. Rahat nefes alması için Bulut’un gırtlağını deldiler. Yemek yiyemiyor. Midesine takılan bir borudan sıvı mama ile besleniyor.

O iki yıldır felç ama kusurlu bulunamadı

15 YILA KADAR HAPİS İSTEMİYLE DAVA AÇILDI

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nca hazırlanan iddianamede doğalgaz patlamasının meydana geldiği evin sahibi ile iki İGDAŞ görevlisi ve bir teknik servis elemanı hakkında “Taksirle kişinin ölümü bir kişinin de yaralanmasına neden olmak” suçundan 2 yıldan 15 yıla kadar hapis cezası istendi. İddianamede, ev sahibinin kullanıcı değişikliğini, mutfak ocağı ve kombi değişikliğinin İGDAŞ’a bildirilmediği öne sürüldü. Mutfak ocağı ile doğalgaz tesisatını birbirine bağlayan bağlantı borusunun eski ve bakımsız olması nedeniyle doğalgaz patlamasının meydana geldiği ifade edildi. Cihangir’de meydana doğalgaz patlamasında, patlamanın etkisiyle binadan kopan molozların altında kalan 75 yaşındaki simitçi Feridun Yükseltürk de hayatını kaybetmişti.

Ayşegül Usta
Ayşegül Usta
austa@hurriyet.com.tr
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