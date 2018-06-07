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    O iki dil eğitim programına alındı

    İHA
    07.06.2018 - 06:59 | Son Güncelleme:

    Örgün ve yaygın eğitim kurumlarında öğretilen yabancı dillere yenilerinin eklenmesini içeren Bakanlar Kurulu kararı, Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. karara göre, örgün ve yaygın eğitim veren kurumlarda Malayca ve Endonezce dillerinin eğitimleri de verilecek.

    Söz konusu karar, Milli Eğitim Bakanlığının yazısı üzerine 9 Nisan 2018 tarihinde toplanan Bakanlar Kurulu tarafından alındı.

    Malayca nedir?

    Malezya, Brunei ve Singapur'un resmî dilidir. Tayland, Filipinler, Endonezya gibi ülkelerde yaşayan Malezyalılar tarafından da konuşulmaktadır. Doğu Timor'da geçerli bir dildir. 20-30 milyon kişi tarafından konuşulduğu tahmin edilmektedir. Tayland-Hindistan kökenli bir dildir.

    Endonezca nedir?

    Endonezya'nın resmî dilidir ve Doğu Timor'da da resmi statüsü vardır. Aslında, 1945'te Endonezya'nın bağımsızlığını ilan etmesinden sonra standartlaştırılmış bir Malayca şivesidir. Bugün Malayca ve Endonezce farklı diller olarak kabul edilmelerine rağmen neredeyse aynıdırlar.

    Endonezya'da yaşayan insanların çoğunun anadili yerel şivelerdir, ancak herkes Endonezceyi de ikinci dil olarak bilir. Ülkedeki resmi yazışmalar, eğitim dili ve basın dili Endonezcedir.

    Endonezya dünyanın en kalabalık dördüncü ülkesidir. Nüfusunun çokluğundan dolayı Endonezce dünyanın en çok konuşulan dillerinden biridir. Endonezyalıların çoğu Endonezceyi anadil olarak kullanmanın yanı sıra yerel diller de kullanabilmektedirler (örneğin Cava ve Sunda dilleri gibi). Ülke genelinde eğitim, iletişim ve medyanın dili büyük çoğunlukla Endonezce'dir. 1975'ten 1999'a kadar Endonezya'ya bağlı olan Doğu Timor'da da Endonezce, İngilizce ile birlikte çalışma dili olarak kabul edilmiştir.

    Etiketler: Resmi Gazete
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