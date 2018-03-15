 O halk otobüsü şoförüne, 15 yıla kadar hapis istendi

Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin arkasında bulunan Dr. Eyüp Aksoy Caddesi üzerinde bulunan otobüs durağına dalarak, 3 kişinin ölümüne 2 kişinin de yaralanmasına neden olan özel halk otobüsü şoförü Selim Karakaya hakkında, 'Taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma' suçundan 2 yıldan 15 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı. Savcılık tarafından aldırılan bilirkişi raporunda ise, araç üzerinde herhangi bir teknik arızaya rastlanmadığı ve sürücünün tam ve asli kusurlu olduğu belirtildi.

Üsküdar’da 1 Şubat 2018 tarihinde saat 10.00 sıralarında meydana gelen kazada, Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nin arkasında bulunan Dr. Eyüp Aksoy Caddesi’nde ilerleyen ve Kadıköy-Ataşehir seferini yapan Selim Karakaya yönetimindeki 34 VN 7071 plakalı özel halk otobüsü, Numune Hastanesi durağına yaklaştığı sırada bir anda hızlandı. Şoförün direksiyon hakimiyetini kaybettiği halk otobüsü, kaldırıma çıkıp o sırada durakta yolcu alan Turan Duman yönetimindeki 34 TP 7072 plakalı İETT otobüsüne sürtünerek geçip, otobüs durağında bekleyen yolcuları altına aldı. Durakta bekleyen ve otobüsün üzerlerine geldiğini gören bir çok yolcu sağa sola kaçışırken, Aygül Erdoğan (56), Mustafa Erdoğan (70) ve Perihan Çelik (66) otobüsün altında kalarak yaşamını yitirdi. Halk otobüsü, yaklaşık 50 metre ileride durdu. Kazada yaralanan Hatice Yıldırım ve Belgizar Erdoğan ise Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi ve Sultan Abdülhamit Han Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazanın ardından gözaltına alınan özel halk otobüsü şoförü Selim Karakaya, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Karakaya buradaki ifadesinde, “Ben, İstanbul’da faaliyet gösteren Özulaş firmasında özel halk otobüsü şoförü olarak yaklaşık 9 yıldır görev yaparım. Kazaya karışan sevk ve idaremdeki 34 VN 7071 plakalı belediye otobüsü 2017 model olup 2018 tarihli trafiğe çıkışlıdır. Araçlar yolda kendileri yani herhangi bir taşıma vasıtası olmadan İstanbul’a gelmiştir. Bildiğim kadarıyla bu araç da İzmir’den geldiği için yaklaşık 500 kilometre yol yapmıştır. Yani benim olay günü aracı kullandığımda yaklaşık 500 kilometrelik önceki kullanımı vardı. Ben bu araçla servise çıkmadan önce de aracı kullanmıştım. Yolda önceden denemiştim. Kısacası araç sıfır kilometre diyebiliriz. Ben 31 Ocak 2018 günü servise çıkmadım. Olayın olduğu 1 Şubat 2018 günü ilk servisimi kazaya karışan araç ile sabah 06.15’te başladım. İlerleyen saatlerde Kadıköy’den çıkarak Batı Ataşehir servisi yapıyordum. Kaza yerine doğru geldiğimde zaten durağa yaklaşacağım için düşük hızla seyir ediyordum. Ancak bir anda nasıl olduğunu anlayamadım. Araç benden kontrolsüz olarak aniden hızlanmaya başladı. Ben de durakta bekleyen İETT otobüsüne arkadan çarpmamak için direksiyonu sağa kırdım ve kaldırıma yöneldim. Fakat aracı müdahaleme rağmen durduramadım ve kaza meydana geldi. Kullandığım araç otomatik şanzumanlıdır. Belirttiğim gibi olayın nasıl olduğunu anlayamadım. Araç aniden hızlanmaya başladı, kontrolümden çıktı. Tüm uğraşıma rağmen araç durmadı” dedi. İfadesinin ardından tutuklanan Karakaya, cezaevine gönderildi.

Olayla ilgili Anadolu Cumhuriyet Savcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, özel halk otobüsü şoförü Selim Karakaya’nın, 'Taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma' suçundan 2 yıldan 15 yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılması talep edildi. Karakaya’nın yargılaması, Anadolu 3. Ağır Ceza Mahkemesi’nde yapılacak.

Savcılık tarafından aldırılan bilirkişi raporunda ise, araç üzerinde herhangi bir teknik arızaya rastlanmadığı, şüphelinin kaza esnasında kritik anı kaçırarak ayak ile frenleme yerine retarder kolu ile yavaşlama cihetine gittiği ancak bunun yeterli olmayacağını anladığında manevra ile önündeki araçlardan kaçma yolunu tercih ettiği, yaya kaldırımına çıktığı ve akabinde otobüs durağına girdiği, kamera görüntülerinden şoförün kaza esnasında tek el ile araç kullandığı, emniyet kemerinin bağlı olmadığı, koltuk amortisör sisteminin iptal durumunda olması nedeniyle şüphelinin sürücü koltuğunda kendini tutamayarak aracın kontrolüne hakim olamadığı, bu nedenle kazada tam ve asli kusurlu olduğu belirtildi.