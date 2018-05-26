O hâkime inceleme

İddialara göre, Ankara 12. İş Mahkemesi’nde bazı avukatlar salonda oturarak, sıralarını beklemeye başladı. Mahkeme Hâkimi Abdülvahap Dabakoğlu, sert bir üslupla, avukatları dışarı çıkardı. Avukatlar, o sırada adliyede bulunan Canduran’a durumu iletti. Canduran duruşma salonuna giderek, duruşmaların avukatlara açık olduğu, durumu çözmek için geldiğini söyledi. Bunun üzerine Hâkim, “Sen kimsin, çık dışarı” diyerek Canduran’ın çıkmasını istedi. Gerginlik büyüdü ve Dabakoğlu, “Sen kendini HSK müfettişi mi sanıyorsun, sen kendini görevli mi sanıyorsun, yazıklar olsun, çık dışarı” diyerek bağırdı. Hâkimin, baro başkanının üzerine yürümesi üzerine araya kalem memurları girdi.

HSK, hâkim Dabakoğlu hakkında inceleme başlatırken, Canduran da dün Hâkimler Savcılar Kurulu (HSK) önünde basın açıklaması yaptı ve “ saldırı savunmaya yapılmıştır” dedi.