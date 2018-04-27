O görüntülere soruşturma

Valilikten dün yapılan açıklamada, Aydınlar Mahallesi’nde arazi anlaşmazlığı nedeniyle 2 grup arasında yaşanan taşlı ve sopalı saldırıyla ilgili şu ifadelere yer verildi: “Müdahaleye giden jandarma görevlileri mukavemetle karşılaşmış ve ardından arbede yaşanmıştır. Kısmen sosyal medyaya yansıyan olayla ilgili görüntüler üzerine Valiliğimizce talep edilen müfettişler aracılığıyla idari soruşturma başlatılmıştır. Ayrıca halen 4 kişinin gözaltında tutulduğu olayla ilgili Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan adli soruşturma da devam etmektedir.”