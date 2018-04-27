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    O görüntülere soruşturma

    AA
    27.04.2018 - 00:57 | Son Güncelleme:

    Şanlıurfa Valiliği’nce, Harran ilçesinde 2 grup arasında yaşanan kavga ve bu olaya jandarmanın müdahalesiyle ilgili soruşturma açıldığı bildirildi.

    Valilikten dün yapılan açıklamada, Aydınlar Mahallesi’nde arazi anlaşmazlığı nedeniyle 2 grup arasında yaşanan taşlı ve sopalı saldırıyla ilgili şu ifadelere yer verildi: “Müdahaleye giden jandarma görevlileri mukavemetle karşılaşmış ve ardından arbede yaşanmıştır. Kısmen sosyal medyaya yansıyan olayla ilgili görüntüler üzerine Valiliğimizce talep edilen müfettişler aracılığıyla idari soruşturma başlatılmıştır. Ayrıca halen 4 kişinin gözaltında tutulduğu olayla ilgili Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan adli soruşturma da devam etmektedir.” 

    Etiketler: gazetehaberleri , Şanlıurfa , gündem
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