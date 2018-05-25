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    O görüntüler üzerine inceleme başlatıldı

    Anadolu Ajansı
    25.05.2018 - 01:31 | Son Güncelleme:

    Hakimler Savcılar Kurulu (HSK) Başkanvekili Mehmet Yılmaz, Ankara Baro Başkanı Avukat Hakan Canduran'ın üzerine yürüdüğü iddia edilen Ankara 12. İş Mahkemesi Hakimi Abdülvahap Dabakoğlu hakkında inceleme başlatıldığını bildirdi.

    Yılmaz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bugün bazı haber sitelerinde "Hakim, baro başkanına saldırdı” haberinin yer aldığını hatırlattı.

    Anadolu Ajansı'nın haberine göre olayı öğrenir öğrenmez, HSK 1. Dairesini olağanüstü toplantıya çağırdıklarını belirten Yılmaz, toplantının akşam üzeri sonuçlandığını, kararın Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'ün izni için bakanlığa gönderildiğini anlattı.

    BAKANDAN ONAY

    Yılmaz, Bakan Gül'ün onay vermesi üzerine konu hakkında müfettişlerin görevlendirildiğini, hakimle ilgili gerekli incelemenin başlatıldığını bildirdi.

    Kurulun, kendilerine ulaşan şikayet veya haberlerde ortaya çıkan bu tür durumlarda resen harekete geçerek gereğini her zamanki gibi yaptığını ifade eden Yılmaz, bundan sonra da gerekli hassasiyeti göstereceklerini dile getirdi.

    Yılmaz, toplantıda basına yansıyan görüntüleri de izlediklerini kaydetti. 

    Etiketler: Abdülvahap Dabakoğlu , Mehmet Yılmaz , gündem
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