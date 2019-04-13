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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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AA
13.04.2019 - 19:38, Son Güncelleme:

O görüntüler ortaya çıktı! Her şey bir anda oldu

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Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde, freni boşalan kamyonun kuaför salonuna girmesi güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Mevlüt B. idaresindeki asfalt yüklü kamyonunun, dün Site Caddesi'ndeki bir kuaför salonuna girmesi sonucu 2 kişinin yaralandığı kazanın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

Görüntülerde, kamyonun kuaför salonuna girmesi ile aracın kontrolsüz bir şekilde ilerlediğini gören küçük yaştaki bir yayanın kaçması yer aldı.

Mevlüt B. idaresindeki asfalt yüklü kamyon, dün Kızılcaoba Mahallesi Veysel Karani Caddesi'nde yol onarımı sırasında arızalanmış, sürücü aracı kontrol etmek için indiği sırada freni boşalan kamyon hareket etmeye başlamıştı.

Yol üstündeki araçlara çarparak ilerleyen kamyon, daha sonra Site Caddesi'ndeki bir apartmanın giriş katındaki kuaför salonuna girmiş, iş yerinde bulunan Pınar Karagenç ve Gülseren Acar yaralanmıştı.

Freni boşalan kamyon kuaföre girdi
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