O gecekondu kebapçı oldu
Ergenekon soruşturmasının başlamasına neden olan el bombalarının bulunduğu İstanbul Ümraniye’deki gecekondu, kebapçı oldu.
2007 yılında 27 elbombası, TNT kalıpları ve fünyelerin bulunduğu gecekondu Ergenekon soruşturmasının başlamasıyla Türkiye’nin gündemine girmişti. Gecekondunun bulunduğu yan sokakta kebap dükkanı işleten Adanalı Timur Özel, dükkanını genişletmek isteyince 2010 yılında gecekonduyu sahibinden satın alarak yıktı ve yaklaşık 3 ay süren tadilatın ardından 2011 yılında ‘Abooov Kebap’ isimli eski dükkanıyla birleştirdi.
Yorumları Göster
Yorumları Gizle