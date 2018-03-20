O gaziler Everest’te

ANKARA’da yaşayan gaziler Önder Gültekin, Ömer Duran ve Koray Gürbüz 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Zaferi’nin 103’üncü yıldönümünde Everest Dağı’nda Türk bayrağını dalgalandırmayı başardı. Biri protez bacak kullanan, diğerleri başka ağır yaralanmalardan dolayı doku bozukluklarıyla hayatlarını sürdüren gaziler, Everest’te 5 bin 700 metreye kadar çıktı. Gaziler Anıtkabir’den aldıkları Türk bayrağıyla birlikte Azerbeycan bayrağını da açarak şehitleri andı, diğer gazilere selam çaktı.

KURŞUNLA EVEREST’TE

Önder Gültekin, Ömer Duran ve ikisi Koray Gürbüz adını taşıyan dört gazi, haftanın altı günü antremanlarla bu tırmanışa hazırlandı. Yaklaşık 1.5 yıldır antreman yapan gazilerden Koray Gürbüz (46) son dağ çalışmasında sol ayak tarak kemiğini kırınca ekibin dışında kaldı. Ampute Gültekin (41) ve bir bacağında hâlâ kurşun bulunan Duran (43) ile Gürbüz (43), uzun yürüyüşler nedeniyle ayaklarında yaralar açılsa da hayallerinden vazgeçmediler. 10 yıllık hayallerine yaklaşık 12 günlük bir tırmanışla ulaştılar. Himalayalar’daki Everest’te çektikleri fotoğrafları da Ankara’da kalan, tırmanışın fikir babası Koray Gürbüz’e ulaştırdılar.

Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfı’nın sponsorluk yaptığı, Genelkurmay Başkanlığı’nın da desteklediği tırmanış için gazileri, Türk Silahlı Kuvvetleri Spor Okulu’ndan beden eğitimi öğretmeni Yarbay Murat Erdoğan çalıştırmıştı. Her bir gazinin engeline göre özel antrenman programı uygulanmıştı. Gazileri hazırlayan ekibin içinde ayrıca birer doktor, diyetisyen ve fizyoterapist de yer almıştı.

Ekip hazırlanırken Avrasya Maratonu ile Likya Yürüyüşü’ne katıldı, Erciyes Dağı’na tırmandı. Everest’e çıkmadan önce Hürriyet’e röportaj veren gaziler, “Tırmanışla ‘Bu ülkede gaziler de var’ demek istiyoruz. Gaziler birbirini çok iyi anlıyor ve rehabilite ediyor. Tırmanışımızla gazilerin sesini duyurmak, her şeyi yapabileceğimizi göstermek istiyoruz. Aramızda 15-20 yıl hastanede yatan, 50’den fazla kez ameliyat olmak zorunda kalanlar var. Gazilerin emeğini, vatan toprağı için döktükleri kanı hatırlatmak istiyoruz. Başaracağımıza inanıyoruz” demişti.