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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Faruk ÇARK/DHA
10.01.2019 - 10:24, Son Güncelleme:

O garsonun sağ bacağı kurtarılamadı!

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O garsonun sağ bacağı kurtarılamadı!

İzmir'in Tire ilçesinde garson İmdat Özçelik'in (50) 4,5 yıl önce ağaca çıkmak isterken merdivenden düşmesi sonucu kırılan, Tire Devlet Hastanesi'ndeki ameliyat sonrasında enfeksiyon kapan ve iyileşmeyen sağ bacağı, diz altından kesildi. Özçelik, bacağının kesilmesinden sorumlu tuttuğu Ortopedi Uzmanı Dr. G.B. hakkında başlattığı hukuk mücadelesini sonuna kadar sürdüreceğini söyledi.

Tire'deki bir restoranda garson olarak çalışan bekar İmdat Özçelik, 5 Mayıs 2014'te, Cumhuriyet Mahallesi Namazgah Sokak'taki evinin bahçesinde, merdivenle ağaca çıkmak isterken düştü. Tire Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Özçelik, sağ bacağında parçalı kırıklar olduğu, omzunun çıktığı belirlenerek tedaviye alındı. Özçelik, Ortopedi Uzmanı Dr. G.B. tarafından ertesi gün ameliyat edildi. Ameliyatın ardından 2 gün yoğun bakımda tutulan İmdat Özçelik, daha sonra servisteki odasına alındı. Bir hafta serviste tedavisine devam edilen Özçelik'in bacağındaki yaralar bir türlü iyileşmedi. Doktoruna nedenini soran Özçelik iddiaya göre, "İyileşmesine engel bir durum yok. Bacağında ufak bir deri kaybı olacak. Ancak bu da plastik cerrahi müdahalesi ile düzelecek" yanıtı aldı. Ancak ameliyatta takılan implantları açıkta olan, bacağında şişlik, morluk ve akıntı olan Özçelik'in 21 gün sonra yapılan pansumanında da yaralarının iyileşmediği, aksine daha da kötü olduğu belirlendi. Bunun üzerine İzmir'deki Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesi'ne sevk edilen Özçelik'e bacağının diz altından kesilmesi gerektiği bildirilip, 18 Aralık için gün verildi. O gün hastaneye giden Özçelik'in gerekli tahlil ve kontrolleri yapıldı, ancak ameliyatı boş yatak olmadığı gerekçesiyle yapılmayıp, evine gönderildi. 7 Ocak'ta tekrar hastaneye çağrılan Özçelik, bu defa tekrar tahlil ve gerekli kontrolleri yapılıp, hastaneye yatırıldı. Salı günü ameliyata alınan Özçelik'in sağ bacağı, diz altından kesildi.

Ameliyattan yeni çıktığı için kendini iyi hissetmediğini belirten Özçelik, "Geçen nisan ayında bacağının bu hale gelmesinde ihmali olduğunu ileri sürdüğü Dr. G.B. hakkında, Tire Cumhuriyet Savcılığı'na suç duyurusunda bulunmuştum. Hukuk mücadelemi sonuna sürdüreceğim" dedi.

Öte yandan G.B. hakkında başlatılan adli ve idari soruşturma sürüyor.

 

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