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    O fotoğrafın acı öyküsü

    Hürriyet Haber
    10.07.2018 - 07:43 | Son Güncelleme:

    Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde 24 kişinin ölümüne neden olan tren kazasının ardından yaşanan acıyı en iyi tarif eden fotoğraflardan biri de Çorlu Devlet Hastanesi morgu önünde 112 görevlisinin eşinin kucağına yatarak ağladığı anın görüntüsü oldu.

    O fotoğraftaki kişi Tekirdağ İl Sağlık Müdürlüğü'nde 112 Satın Alma Müdürü olan Tolga Atasever'di. Habertürk'ten Göksel Gürsoy'a konuşan  Atasever, eşinin 3 yeğenini kazada kaybetmenin acısını yaşadıklarını söyledi.

    "BİRİNCİ VAGON KALDIRILDIĞINDA GÜLCE, ÖZGE VE SENA'NIN CANSIZ BEDENLERİ ÇIKTI"

    Tekirdağ'da oturduğunu belirten Tolga Atasever yaşadıkları acıyı "Normal bir gündü. Bacanağımdan telefon geldi, tren kazası olmuş diye. Eşimin ablası da o trendeydi. Özel aracımızla hemen olay yerine gittik. Ekipler gelmeye başlamıştı. Yaralılar çıkarılmaya başlanmıştı. Funda abla iyiydi ama çocuklar yoktu. Bir taraftan yaralılara yardım ettik. Sabaha karşı birinci vagon kaldırıldığında Gülce Dikmen, Özge Nur Dikmen ve eşimin diğer bir ablasının kızı Sena Köse'nin cansız bedenleri çıktı. Tarifsiz bir acıydı" sözleriyle anlattı.

    O fotoğrafın acı öyküsü

     

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    Etiketler: çorlu
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