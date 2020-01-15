O fotoğrafa inceleme

Varol, CHP Milletvekili Sezgin Tanrıkulu’nun Meclis gündemine taşıdığı fotoğrafla ilgili, “Boncuklu tabancayla mizansen yaptık. Yanımızdan geçenlerin şaka olduğunu apaçık bir biçimde anladığı ve bu duruma güldükleri bir şekilde birkaç fotoğraf çektirdik” dedi.

Varol fotoğrafı paylaştığı Twitter hesabını kapattı. Üniversite incelenin ardından Varol’un durumuna karar verecek.