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ANKARA
Haber Giriş: 15.01.2020 - 08:00,Son Güncelleme:/

O fotoğrafa inceleme

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O fotoğrafa inceleme

ANKARA Üniversitesi Rektörlüğü, Siyasal Bilgiler Fakültesi’ne silah doğrulttuğu fotoğrafla gündeme gelen ve aynı fakülteye asistan olarak alındığı ortaya çıkan Murat Anıl Varol’la ilgili inceleme başlattı.

Varol, CHP Milletvekili Sezgin Tanrıkulu’nun Meclis gündemine taşıdığı fotoğrafla ilgili, “Boncuklu tabancayla mizansen yaptık. Yanımızdan geçenlerin  şaka olduğunu apaçık bir biçimde anladığı ve bu duruma güldükleri bir şekilde birkaç fotoğraf çektirdik” dedi.

Varol fotoğrafı paylaştığı Twitter hesabını kapattı. Üniversite incelenin ardından Varol’un durumuna karar verecek. 

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