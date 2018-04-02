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    O Ferrarilerin sahipleri yakalandı

    Ramazan EĞRİ/İSTANBUL, (DHA)
    02.04.2018 - 16:34 | Son Güncelleme:

    BEYKOZ’da 3 lüks araç trafiği durdurup cadde üzerinde trafiği birbirine kattı. Tehlikeli anlar amatör kameraya yansıdı. Polis plakaları tespit edilen araçların sürücülerini yakaladı.

    Yer Beykoz Yeni Riva Yolu Caddesi. 3 lüks araç caddeyi trafiğe kapatıp sırasıyla ’drift’ adı verilen gösteriyi yapmaya başlıyor. Bu anlarda lastiklerden çıkan dumanlar caddeyi beyaza bürüyor. Diğer sürücülerin hayatını tehlikeye atan gösteri bir süre devam ediyor. Araçlar trafiği birbirine kattıktan sonra da caddeden ayrılıyor.

    HAPİS CEZASI İLE YARGILANABİLİRLER

    Tehlikeli gösteri sonrası polis kameralara yansıyan araçların sürücülerini yakalamak için çalışma başlattı. Trafik Şube Sivil Trafik Amirliği ekipleri, 34 YL 6801, 34 KY 812 ve 34 BU 222 plakalı araçların sürücüleri adreslerine yapılan operasyonla gözaltına aldı. E.K., C.O. ve M.B. adlı 940’ar lira idari para cezası kesildi. Ayrıca sürücülerin ehliyetlerine geçici süre ile el konuldu. Beykoz Paşabahçe Polis Merkezi’ndeki işlemlerinin ardından adliyeye sevkedilen 3 sürücü serbest bırakıldı. Ancak sürücülere TCK ’nın 179/2 maddesinin uygulandığı öğrenildi. Buna göre 3 sürücü, dava açılması durumunda 6 aydan 2 yıla kadar hapis cezasıyla yargılanacak.


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    Etiketler: otomobil , gündem
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