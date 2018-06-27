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    O eğiticiden polisler kurtardı

    Bülent TATOĞULLARI/DHA
    27.06.2018 - 22:36 | Son Güncelleme:

    ANTALYA Yat Limanı'ndaki varyantta önceki akşam devriye görevi yapan polis ekibi, pazartesi akşamından beri park halindeki otomobilden şüphelendi.

    Üzerinde 'Köpek eğitim' yazan otomobili inceleyen polis, arka koltukta bir köpeği gördü. Polis, bitkin haldeki 'terrier' cinsi köpeği kurtarmak için seferber oldu. Otomobilin camlarını güçlükle açan polis, köpeğin hava almasını sağladı. Köpeğe ulaşmak için bu kez otomobilin kapılarını açan polis, sıcak hava nedeniyle bunalan hayvanı kucaklayarak dışarı çıkardı.

    BARINAĞA TESLİM
    Polis, çevredeki restoranlardan aldığı su ve yiyecekle köpeği besledi. Telefonla ulaştığı otomobilin sahibinin uzun süre gelmemesi üzerine polis ekibi, Antalya Büyükşehir Belediyesi Hayvan Barınağı'na haber verdi. Polis, bitkin durumdaki köpeği, belediye çalışanlarına teslim etti. Ekipler, sürücü gelmeyince otomobili çekiciyle trafik otoparkına gönderdi. Otomobilini yasak yere park ettiği için sürücüsüne 108 TL de ceza kesildi.

    Etiketler: hayvana eziyet , gazetehaberleri , son dakika , haberler
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