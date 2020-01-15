O doktorlara beraat

İstanbul’daki Bağcılar Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde 2018 yılında çoğunluğu Suriye uyruklu küçük çocukların gebe olduğu halde adli makamlara bildirilmediği gerekçesiyle doktorlar hakkında soruşturma başlatılmıştı. Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı hazırladığı iddianamede, 15 yaş altı gebelik tespiti yapılan ve bildirim yapmayan 10 doktor hakkında ‘zincirleme olarak kamu görevlisinin suçu bildirmemesi’ suçundan 3 yıldan 6 aya kadar hapis, 8 doktor hakkında ise ‘kamu görevlisinin suçu bildirmemesi’ suçundan 2 yıla kadar hapis cezası istendi. Davada doktorlar suçlamaları kabul etmedi. Mahkeme sanıkların beraatına karar verdi.



