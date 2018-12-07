O doktora inceleme
İki hastasına cinsel saldırıda bulunduğu iddiasıyla tutuklanan ve daha sonra serbest bırakılan kadın hastalıkları ve doğum uzmanı Prof. Dr. Fecri Sevilen hakkında meslek örgütü İstanbul Tabip Odası inceleme başlattı. Prof. Dr. Sevilen’in iki hastası, Prof. Dr. Sevilen’in, Nişantaşı’ndaki muayenehanesinde cinsel saldırıya uğradıkları gerekçesiyle suç duyurusunda bulunmuş ve hakkında 36 yıla kadar hapis istemiyle dava açılmıştı.
6 AY MEN EDİLMİŞTİ
Prof. Dr. Sevilen, yine muayenehanesinde bir hastasının cinsel saldırıda bulunduğu gerekçesiyle şikâyeti üzerine, 2001’de 6 ay meslekten men cezası almıştı. Olaydan sonra tedavi gören mağdur, mahkemeye gitmeyi tercih etmemiş ancak meslek örgütü olan İstanbul Tabip Odası’na şikâyet ederek, cezalandırılmasının yolunu açmıştı. Men kararına karşı Danıştay’a açtığı iptal davası reddedilen Sevilen, bu süre boyunca ne muayenehanesi ne de o sırada çalıştığı İstanbul Tıp Fakültesi’nde hekimlik yapamamıştı.
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