O diskten 91 kripto çıktı

Soruşturmada 91’i asker (1 albay, 1 binbaşı, 4 yüzbaşı, 5 üsteğmen, 80 astsubay), 5’i sivil imam 96 şüpheli hakkında yakalama kararı verildi. İzmir merkezli 15 ilde 83 şüpheli yakalandı. CHP Milletvekili Özkan, FETÖ’cüler tarafından yapılan fişlemelerin bulunduğu diski Temmuz 2017’de İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’na teslim etti. Başsavcılık da diski, olay yerinin İzmir olduğunu belirterek İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı’na gönderdi. Diskin üzerinde “ekleme”, “çıkartma” yapılma ihtimali olabileceği ihtimalini değerlendiren Başsavcılığın talimatı üzerine İzmir Organize Suçlarla Mücadele ekipleri disk içinde “Bizdendir” şeklinde belirtilen subay ve astsubaylar üzerine çalışma başlattı.



ANKESÖR TARAMASI

HTS çalışması ile ankesörlü ve kontörlü telefonlardan sivil imamlarca aranıp aranmadıklarını inceledi. Bunların dışında diğer illerde haklarında verilmiş ifade olup olmadığı araştırıldı. Yapılan çalışma sonunda disk içinde “Bizdendir” ibaresi bulunan 91 subay-astsubayın sivil FETÖ imamları ile ankesörlü telefonlarla konuştuğu tespit edildi.



İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 8 aydır sürdürülen soruşturma sonunda yeni delillerin tamamlanmasıyla operasyona start verildi. Önceden haklarında herhangi bir işlem yapılmayan ve örgütün kripto yapılanması içerisinde olduğu iddia edilen 91’i 22 Nisan’da açığa alınmış asker ile 5 sivil imam hakkında gözaltı, arama ve el koyma kararı alındı.



Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince 15 ilde düzenlenen eşzamanlı operasyonda, haklarında gözaltı kararı verilen 96 şüpheliden 83’ü yakalandı. Adreslerinde bulunamayan diğer şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor.