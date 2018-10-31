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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Banu ŞEN/İZMİR
31.10.2018 - 18:05, Son Güncelleme:

O deyim İzmir'de gerçek oldu: Seyirci gülmekten bayıldı

Banu ŞEN
Banu ŞEN
bsen@hurriyet.com.tr
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Banu ŞEN
Banu ŞEN
bsen@hurriyet.com.tr
O deyim İzmir'de gerçek oldu: Seyirci gülmekten bayıldı

“Gülmekten baygınlık geçirmek” deyimi İzmir’de gerçek oldu. Çağrı Turnalı ve Hüseyin Çur'un başrollerini paylaştığı, Çağlar İşgören'in yönetmenliğini yaptığı "Başroldeki Kadınlar" adlı oyun seyircisini gülmekten bayılttı.

Oyunun 1. perdesinde temponun artışıyla, seyirciler kahkahalar içinde oyunu izlerken Ali Aralar isimli bir seyirci gülmekten fenalık geçirdi. Görevlilerin yardımıyla seyirci salon dışına çıkartıldı. Birinci perdenin bitişi ile oyuna ara verildi. Sağlık durumu iyi olan erkek seyirci; uzun zamandır böyle bir oyun izlemediğini belirterek ikinci perdede de yerini aldı.

"İLK DEFA BÖYLE BİR ŞEY YAŞIYORUZ"

Oyun sonunda oyunculardan Çağrı Turnalı "İlk defa böyle bir şey yaşıyoruz. Bizim için farklı bir tecrübe oldu. Bu zamana kadar oyun esnasında kahkahadan oyunun durduğu anlar olmuştu ancak gülmekten bayılan bir seyircimiz olmamıştı. Perde arasında hepimizin ilk öğrenmek istediği şey seyircimizin sağlık durumu oldu. İyi olduğunu öğrenince içimiz rahat bir şekilde ikinci perdeye devam ettik"  dedi.

O deyim İzmirde gerçek oldu: Seyirci gülmekten bayıldı

Ali Aralar

"SEVİNELİM Mİ ÜZÜLELİM Mİ BİLEMEDİK"

Hüseyin Çur ise "Tabii ki kimseye zarar vermek istemiyoruz. Sevinelim mi üzülelim mi bilemedik. Bugün tiyatro yaşantımıza yeni bir tecrübe daha eklendi. Haldun hocamız Dormen Tiyatrosu'nda gülmekten oturduğu koltuğu kıran çok seyirci olduğunu anlatmıştı. Benzer durumları yaşıyorduk ama bu ilk defa başımıza geldi. Sanırım Türkiye'de de ilk defa gülmekten bayıltan bir oyun sahnelenmiş oldu" dedi. Oyundan çıkan seyircilerin birçoğu gülmekten durumu fark edemediklerini belirtti.

 

SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

 

Son 24 saatte ne oldu? (31.10.2018-2)İşte Türkiye ve dünya gündemine dair gelişmeler, son 24 saatte yaşanan olaylar..
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Banu ŞEN
Banu ŞEN
bsen@hurriyet.com.tr
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