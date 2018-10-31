O deyim İzmir'de gerçek oldu: Seyirci gülmekten bayıldı
“Gülmekten baygınlık geçirmek” deyimi İzmir’de gerçek oldu. Çağrı Turnalı ve Hüseyin Çur'un başrollerini paylaştığı, Çağlar İşgören'in yönetmenliğini yaptığı "Başroldeki Kadınlar" adlı oyun seyircisini gülmekten bayılttı.
Oyunun 1. perdesinde temponun artışıyla, seyirciler kahkahalar içinde oyunu izlerken Ali Aralar isimli bir seyirci gülmekten fenalık geçirdi. Görevlilerin yardımıyla seyirci salon dışına çıkartıldı. Birinci perdenin bitişi ile oyuna ara verildi. Sağlık durumu iyi olan erkek seyirci; uzun zamandır böyle bir oyun izlemediğini belirterek ikinci perdede de yerini aldı.
"İLK DEFA BÖYLE BİR ŞEY YAŞIYORUZ"
Oyun sonunda oyunculardan Çağrı Turnalı "İlk defa böyle bir şey yaşıyoruz. Bizim için farklı bir tecrübe oldu. Bu zamana kadar oyun esnasında kahkahadan oyunun durduğu anlar olmuştu ancak gülmekten bayılan bir seyircimiz olmamıştı. Perde arasında hepimizin ilk öğrenmek istediği şey seyircimizin sağlık durumu oldu. İyi olduğunu öğrenince içimiz rahat bir şekilde ikinci perdeye devam ettik" dedi.
Ali Aralar
"SEVİNELİM Mİ ÜZÜLELİM Mİ BİLEMEDİK"
Hüseyin Çur ise "Tabii ki kimseye zarar vermek istemiyoruz. Sevinelim mi üzülelim mi bilemedik. Bugün tiyatro yaşantımıza yeni bir tecrübe daha eklendi. Haldun hocamız Dormen Tiyatrosu'nda gülmekten oturduğu koltuğu kıran çok seyirci olduğunu anlatmıştı. Benzer durumları yaşıyorduk ama bu ilk defa başımıza geldi. Sanırım Türkiye'de de ilk defa gülmekten bayıltan bir oyun sahnelenmiş oldu" dedi. Oyundan çıkan seyircilerin birçoğu gülmekten durumu fark edemediklerini belirtti.
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