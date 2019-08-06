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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Emrah KIZIL/DİYARBAKIR, (DHA)
06.08.2019 - 21:08, Son Güncelleme:

O detay ortaya çıktı... Aynı son mu?

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DİYARBAKIR’da, iddiaya göre uyuşturucu çetesi üyelerini yakalatıp, tutuklatan ve 4 ay önce oğlu Delil Yurtçu’yu (29) silahlı saldırı sonucu kaybettiği için tehdit edildiğini ileri sürüp evinden taşınan Fatih Mahallesi Muhtarı Davut Yurtçu’nun diğer oğlu Ferhat Yurtçu (32) da öldürüldü. İki grup arasındaki kavgada 5 kişi de yaralandı.

Olay, akşam saatlerinde Özdemir Mahallesi’nde meydana geldi. Kamışlı Bulvarı üzerinde bulunan hurdacı pazarında karşılaşan iki grup arasında bilinmeyen nedenle başlayan tartışma, kısa silahlı kavgaya dönüştü. Pompalı tüfek ve tabancaların kullandığı kavgada 6 kişi yaralandı. Haber verilmesi üzerine bölgeye çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

Yaralılar, sağlık görevlilerince kentteki çeşitli hastanelere götürüldü. Yaralılardan Dicle Üniversitesi Hastaneleri’ne götürülen Ferhat Yurtçu, doktorların çabasına karşın kurtarılamadı. Yurtçu’nun cesedi otopsi için morga konulurken, olay yerinde inceleme yapan polis, kavgaya karışıp, kaçtığı belirtilen kişileri yakalamak için çalışma başlattı.

4 AY ÖNCE KARDEŞİ ÖLDÜRÜLDÜ

Silahlı kavgada hayatını kaybeden Ferhat Yurtçu’nun, merkez Bağlar ilçesinin Fatih mahallesine son seçimlerde yeniden muhtar seçilen 5 çocuk babası Davut Yurtçu’nun oğlu olduğu belirlendi. Uyuşturucu çetesi üyelerini güvenlik güçlerine yakalattığı iddia edilen Fatih Mahallesi Muhtarı Davut Yurtçu’nun diğer oğlu Delil Yurtçu, 23 Mart’ta bir arkadaşıyla Cemiloğlu Caddesi üzerinde araçta beklerken yanına yaklaşan ticari araçtan açılan ateş sonucu ağır yaralanıp, kaldırıldığı hastaneye yaşamını yitirdi.

2 çocuk babası olan oğlu Delil’in, uyuşturucu çetesi tarafından öldürüldüğünü ileri süren Davut Yurtçu, tehdit edildikleri gerekçesiyle güvenlik amacıyla evini taşımıştı.

TEHDİT EDİLDİKLERİNİ SÖYLEMİŞTİ

Evlerini taşıdıkları sırada Demirören Haber Ajansı’na (DHA) konuşup, tehdit edildiklerini söyleyen ve bu akşam öldüren Ferhat Yurtçu, şunları söylemişti:

"Yetkililerden ricam bir an önce bu olaya el atılması. Kardeşimin faili meçhul olmasın. Bize gözdağı vermek için kardeşimi katlettiler."

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