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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Burhan CEYHAN/AYDIN, (DHA)
16.08.2019 - 19:24, Son Güncelleme:

O detay ortaya çıktı... Bir hafta önce...

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AYDIN’da, Muhammet Gürsoy (27) tarafından tabancayla vurularak öldürülen Merve Kotan (19) ile Ekim Türkmen (22), bugün toprağa verildi. Cenaze töreninde konuşan Merve Kotan’ın babası Salih Kotan, kızının Muhammet Gürsoy’dan ayrılmak istediğini, ancak korktuğu için ayrılmadığını söyledi.

Olay, dün saat 04.00 sıralarında, Efeler ilçesi Cumhuriyet Mahallesi’ndeki Nevzat Biçer Parkı’nda meydana geldi. Muhammet Gürsoy, bir süredir arkadaşlık yaptığı Merve Kotan’ı barda Ekim Türkmen ile birlikte eğlenirken gördü. Öfkelenen Gürsoy, içeri girip, Kotan ve Türkmen ile tartıştı. Araya girenler ise tartışmayı sonlandırdı. Dışarı çıkan Muhammet Gürsoy, ikiliyi bar yakınındaki parkta beklemeye başladı. Bir süre sonra bardan çıkarak yürüyen Kotan ve Türkmen’i durduran Gürsoy, belinden çıkardığı tabancayla 4 el ateş açtı. Merve Kotan, göğsünden tek kurşunla Ekim Türkmen de yine göğsünden 2 kurşunla vurularak yaşamını yitirirken, olaydan sonra kaçan Muhammet Gürsoy ise tabancasıyla birlikte yakalanarak tutuklandı.

Kotan ve Türkmen’in morga kaldırılan cenazeleri, yapılan otopsinin ardından bugün yakınlarına teslim edildi. Ekim Türkmen, Bey Camii’nde öğlende kılınan cenaze namazı sonrası Kemer Mezarlığı’nda toprağa verildi. Merve Kotan’ın cenazesi ise, Mimar Sinan Mahallesi’ndeki Yavuz Sultan Selim Camii’nde ikindide kılınan namaz sonrası Kemer Mezarlığı’nda defnedildi. Her iki gencin yakınları da büyük üzüntü yaşadı. Merve Kotan’ın annesi Fadime Kotan ve 3 kardeşi gözyaşlarına hakim olamadı.

’KIZIMI KORKUTMUŞ’

Cenaze namazı sırasında ayakta durmakta zorlanan baba Salih Kotan, gazetecilere yaptığı açıklamada, "Bir yıldan fazla süredir Muhammet Gürsoy ile arkadaşlık ediyorlar. Biz de arkadaşlıklarını duyduk. Oğlanın babasını ben tanıdığım için tepki göstermedik. Daha sonra kendisini değil fotoğraflarını gördüğümde psikopat bir yapısından dolayı, bu işin olmayacağını söyledim. Kızımı da uyardık. O da uzaklaşmak istedi. Ancak kızımı bir şekilde korkutup sindirerek arkadaşlıklarını devam ettiriyordu.

1 HAFTA ÖNCE DARP

Bir hafta önce kızımın gözünde morluk olduğunu gördüm. Sorduğumda bir kız arkadaşıyla kavga ettiğini söyledi. Meğerse yine o yapmış. Cinayeti işleyen Muhammet Gürsoy ile Ekim Türkmen zaten arkadaşlarmış. Kızım Muhammet Gürsoy’un doğum günü olduğunu söyleyerek izin istedi, biz de izin verdik. Orada da ayrılmak istediğini söylüyor kızım. Ama o, bu arada zaten hazırlığını yapmış. Silahını getirerek ikisini de vuruyor. Yaptığı olayla kızıma iftira atarak kendini aklamaya çalışıyor. Biz adalete güveniyoruz. İnşallah adalet yolunu bulacaktır. Kızımız bize açılamadı çünkü ondan korkuyordu" dedi.

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