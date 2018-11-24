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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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24.11.2018 - 08:30, Son Güncelleme:

O defter kapanmaz çünkü öğretmenler var

Banu ŞEN
Banu ŞEN
bsen@hurriyet.com.tr
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Banu ŞEN
Banu ŞEN
bsen@hurriyet.com.tr
O defter kapanmaz çünkü öğretmenler var

İzmir’de lise öğrencisi Gülay Şen, geçen sene nisan ayından itibaren okula gelmemeye başladı. Derslerinde başarılı da olan öğrencinin devamsızlığını araştıran okul müdürü Selçuk Aktay ile sınıf öğretmeni Hafize Akın, sebebin aile baskısı olduğunu öğrendi. İki öğretmenin aileyi ikna sürecinde şunlar yaşandı:

‘BULAŞIK MI YIKASIN?’

Aile İzmir’e Güneydoğu Anadolu’dan göç etmişti. Okul müdürü Selçuk Aktay, önce aileyi aradı. Telefonlara cevap gelmeyince bir akşam evlerine gitti. Ancak aile, müdürü eve almadı. Müdür yılmadı. Tekrar tekrar Gülay’ın ailesinin evine gitti. Sonunda Gülay’ın iki ağabeyiyle görüşmeyi başardı. Ağabeyler “Okul defterini kapattık” diyerek kardeşlerini okula göndermeyeceklerini söyledi.

Ama okul müdürü pes etmedi. İzmir Milli Eğitim Müdürlüğü’nün ‘Benim Öğretmenim ve Meslek Lisesi Öğretmenleri Ailelerle Buluşuyor Projesi’ kapsamında evlere gittiği bir gün, ailesinden ‘Son defa gelsin’ diye izin aldı. Ev ziyaretine Gülay ve sınıf arkadaşlarını da götürdü. Gülay’ın bulaşık yıkarken, yemek yaparken fotoğrafını çekip okul ve arkadaşlarıyla olan görüntülerini montajlayıp bir video hazırladılar. Müdür, ertesi gün ise Gülay’ın kaydını almak isteyen aileyi okula çağırdı. Müdürün odasına gelen anne ve ağabeylerine sınıf öğretmeniyle birlikte hazırladıkları o filmi gösterdiler. Filmin sonunda okul müdürü Aktay aileye dönüp “Kardeşiniz de evlenip böyle yemek yapıp bulaşık mı yıkasın? Yoksa arkadaşlarıyla okumaya devam edip öğretmen mi olsun?” diye sordu. Genç kızın annesi ağlamaya başladı. O ana kadar “Okul defterini kapattık” diyen ağabeyleri ise babalarını da ikna edeceklerinin sözünü verdi.

‘O ARTIK BİZE EMANET’

Ancak aile bu defa da servis parasını sorun etti. Müdür buna da çözüm buldu. “Servis ücreti yok. Biz okul olarak karşılarız. O artık bize emanet” dedi. 19 yaşındaki Gülay şimdi 12’nci sınıfta. Bir fabrikada aynı zamanda staj yapıyor. Hürriyet’e “Okula geri dönmemi sağlayan öğretmenlerime minnettarım. Hayalim ana sınıf öğretmeni olmak” dedi.

 

Banu ŞEN
Banu ŞEN
bsen@hurriyet.com.tr
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