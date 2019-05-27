O da Pitbull bu da

SAHİBİ CEZALANDIR

Avukat Buğcan Çankaya: ‘Yasaklı ırklar’ dediğimiz ırklarımız var: Pitbull terrier, Japanese tosa, dogo Argentino, fila Brasileiro. Fila Brasileiro Türkiye’de yok; Japanese tosa da yok, Türkiye’de bir ya da iki tane var; yoğun ırkımız pitbull terrier ve dogo Argentino. Biz, hayvanı yasaklıyoruz, diyoruz ki: ‘Sen şu ırktansın. Güçlü bir ırksın. Senin ırkın 100 metreyi üç saniyede koşabilir’. Yani, ırksal özelliğini cezalandırıyoruz ama o hayvanı insanlara tehlikeli hale getiren sahibi cezalandırmıyoruz. O hayvanı da alıyoruz, bakımevine bırakıyoruz ve orada ‘yasaklı koğuşu’ diye bir koğuş oluşturmuşuz, burası hıncahınç pitbullar, dogolar dolu ve onlar ömrünün sonuna kadar o 1 metrekare hakkı içerisinde yaşayacak. Ömrü bir ya da iki yıl sürüyor zaten. Aslında ırksal yasaklamadan ziyade hayvanın eğitiminde bir yanlış yapmışsa sahibi, o hayvanı rehabilite edelim, eğitimini düzeltelim. Hayvan agresif tavırlar gösteriyorsa mizaç testine sokalım. Eğer başaramıyorsa onun yöntemini arayalım. Yasaklı ırktan ziyade kişisel davranış mizacına göre bir değerlendirmeye tutulmasının ve aslında bu ramazan ayında da yasaklı ırklara da bir af olmasının gerektiğini düşünüyorum. Yani, bu kadar hayvan ölmeyi beklememeli.

PEKİ NE YAPACAĞIZ

AK Parti İstanbul Milletvekili Serap Yaşar: Bu yasaklı ırklarla ilgili mizaç testine de tabi tuttuk, sonra önerimiz ne peki? Ne yapacağız?

AK Parti Kars Milletvekili Yunus Kılıç: Sahiplenilecek.

Serap Yaşar: Sahiplenilecek. Ama o toplumsal, zihinsel, o korku...

BİR TESTE SOKTULAR

Buğcan Çankaya: Ben de örneğin bir bull terier sahibiyim, pitbull’un farklı bir ırkı. Çok güçlü bir köpek. 2 buçuk yaşındaki oğlumla koyun koyuna oynar. İsmi Mojo, sokağa çıkardığımızda bütün çocuklar üzerine koşar ‘Mojo, Mojo bizimle oyna’ diye. Yani, bu yetiştirmeyle ilgili bir şey. Avrupa’da bir müvekkilim Belçika’ya bull terier cinsi köpeğini götürdü. Orada bir teste soktular. Çocuk mankenleri koymuşlar. Bir anda bir odaya sokuyorlar köpekle sahibini, o mankenlere ne tepki veriyor, kokluyor mu, birden bir irkilme hareketi mi yapıyor, tek tek mizaç testi yapıyorlar. Toplum yaşantısında karşılaşabileceği şeyler, araba kornası, otobüsün kapı açma sesi vesaire vesaire. Yani teknik olarak toplumsal yaşantıya uyumu ölçüyor ve orada bir puanlama sistemi var. Türkiye genelinde yaklaşık 10 binin üzerinde böyle bir hayvanımız var.

GÖRÜŞ ALINMALI

Türk Veteriner Hekimleri Birliği Genel Sekreteri Haluk Aşkaroğlu: Son derece tehlikeli bir konu aslında. Tehlikeli köpek ırklarını tartışırken veteriner fakültelerinden ilgili hocalardan görüş almanız gerektiğini düşünüyorum. Acaba neden dünyada birçok ülkede bu tehlikeli köpek ırkları yasaklanmış? Katılıyorum, o tip testler de uygulanabilir. Modellemenin işin tam bilim tarafını bilenler tarafından ortaya konulmasının sağlıklı olacağını düşünüyorum.

BASMAYA GİTMİYORLAR

Hayvanların Yaşam Hakları Konfederasyonu Başkanı Nesrin Çıtırık: Sevgili vekillerimiz, pitbull sokakta tehlikeli diyoruz. At sahibine göre kişner. Evinde kedisiyle, köpeğiyle, çocuğuyla aynı yatakta yaşayan pitbull’lar var. Orman Su İşleri Müdürlükleri pitbull’lara el koyuyor. Aile yanında kedi gibi, mazlum, masum, kurtarılmış pitbull nerede var bizimkiler gidiyor ve el koyuyor. Filan yer kumar karşılığı dövüş konusunda bir üs haline gelmiş ‘Yok, biz oralara gidemeyiz’ diyorlar.”