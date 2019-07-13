O da akÄ±ma katÄ±ldÄ±
AdapazarÄ± Belediyesinde gÃ¶revli kepÃ§e operatÃ¶rÃ¼ su kapaÄŸÄ± aÃ§ma akÄ±mÄ±na katÄ±ldÄ±.Â
Son gÃ¼nlerde sosyal medyada yeni akÄ±m olarak baÅŸlayan su ÅŸiÅŸesindeki kapaÄŸÄ± aÃ§ma akÄ±mÄ± gÃ¼n geÃ§tikÃ§e artÄ±yor. OldukÃ§a zor olduÄŸu gÃ¶rÃ¼len akÄ±mÄ±, her yaÅŸtan ve her milletten deneyenlerin ve birbirlerine meydan okuyanlarÄ±n sayÄ±sÄ± artÄ±yor. AdapazarÄ± Belediyesi Fen Ä°ÅŸleri MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼nde gÃ¶revli kepÃ§e operatÃ¶rÃ¼ de bu akÄ±ma katÄ±ldÄ±. OperatÃ¶r, ÅŸantiye iÃ§inde bulunan kuma gÃ¶mÃ¼lÃ¼ su ÅŸiÅŸesinin kapaÄŸÄ±nÄ± kepÃ§e ile aÃ§tÄ±.Â
GÃ¶rÃ¼ntÃ¼ler sosyal medya Ã¼zerinden paylaÅŸÄ±lmasÄ± sonrasÄ±nda bir Ã§ok kiÅŸi tarafÄ±ndan beÄŸeni aldÄ±.Â
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