O cinayeti planlamış

Eskişehir’de yaşanan Ayşe Tuba Arslan cinayetine ilişkin soruşturma tamamlandı. Özalpay hakkında ‘tasarlayarak, canavarca hisle ve eziyet çektirerek öldürme’ suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle dava açıldı. İddianamede tanık Emre Özen ve Cafer Günaydın, olay anını “Bir erkek yolda bir kadını satırla kovalamaya başladı. Kadın ‘İmdat’ diye çığlık atarak yardım istedi. Daha sonra adam, kadını yakalayıp satırla kafasına 10-15 kez vurdu” diye anlattı.



İfade veren Şebnem Tümkan da Özalpay’ı taksici olduğu için tanıdığını belirterek, “Bir seferinde Yalçın bana eşini öldüreceğini söyledi. Satır aldığını, Ayşe Tuba’yı tuzağa düşüreceğini, kafasını keseceğini, pusuda beklediğini, onu hep tartakladığını söyledi” dedi.



MAHKEME İNANMADI



Özalpay’ın “Bir anlık cinnet sonucu öldürdüm” ifadesi inandırıcı bulunmadı ve şöyle devam edildi: “Özalpay’ın maktüle yönelik birçok eylemde bulunduğu, hayatın olağan akışına aykırı şekilde yanında bıçak ve satır taşıması, maktülün kovalayıp yakaladıktan sonra sayısız kere bıçak ve satırla vurup yere düşürdükten sonra dahi devam etmesi, özellikle hayati tehlike yaratacak bölgeleri tercih etmesi, eylemi tasarlayarak, canavarca hisle ve eziyet çektirerek gerçekleştirdiğini gösterdiği...”