O cani serbest
MUĞLA’nın Seydikemer ilçesinde, otomobilin arkasına iple bağladığı köpeği sürükleyen çiftçi Ramazan Değirmenci (55) gözaltına alındı.
İfadesinde suçlamayı kabul etmeyen, sahibi olduğu köpeği aracın bagajına koyduğunu, nasıl düştüğünü görmediğini söyleyen Değirmenci, adliyeye sevk edildi.
Nöbetçi hakimlik, Değirmenciyi’yi, 4 bin 252 TL para cezası vererek adli kontrol şartıyla serbest bıraktı.
Fethiye Belediyesi Hayvan Bakım Merkezi'nde tedaviye alınan köpeğin hayati tehlikesi bulunmadığı açıklandı.
Veteriner Emre Kangal, tedavisini yaptığı köpeğin 5-6 yaşlarında Kangal cinsi olduğunu belirterek, “Sürüklenmeye bağlı yaralar oluşmuş. İyileşmesi 15 gün sürecektir. Tedavisi boyunca barınakta kalacak. Sonrasında uygun birisi bulunursa sahiplendirilecek. Köpek dirençli olduğu için hayatta kalmayı başarmış" dedi.
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