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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Gürkan YILMAZ / DHA
18.04.2019 - 15:37, Son Güncelleme:

O cani kendini böyle savundu: Facebook'ta erkeklerle konuşuyordu

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O cani kendini böyle savundu: Facebook'ta erkeklerle konuşuyordu

Kastamonu'da, birlikte yaşadığı Pınar Çelik'i (38) boğazını keserek öldürdüğü gerekçesiyle tutuklanan Gencay Gökcen'in (33), yargılanmasına başlandı. Daha önce bazı dizilerde figüranlık yapan sanık Gökcen, Pınar Çelik'in Facebook'ta başka erkeklerle konuştuğunu gördüğünü ileri sürerek, "'İlk önce elime geçen merdane ile 2-3 kez vurdum. Aklını başına alsın istedim, hakarete devam edince elime geçen bıçakla ona vurdum" dedi.

Geçen yıl Mayıs ayında Araç ilçesine bağlı Yeşilova köyünde meydana gelen olayda Gencay Gökcen, ağabeyi ile 13 yıl evli kaldıktan sonra boşanan 4 çocuk annesi Pınar Çelik ile birlikte yaşamaya başladı. Gencay Gökcen, evde çıkan tartışmada Pınar Çelik'i, boğazını keserek öldürdü. Tutuklanan Gencay Gökcen, hakkında Kastamonu Ağır Ceza Mahkemesi'nde 'canavarca hisle kasten öldürme' suçundan ömür boyu hapis cezası istemiyle dava açıldı.

'FACEBOOK AÇMA DEDİM'

İlk kez hakim karşısına çıkan tutuklu sanık Gencay Gökcen, savunmasında, Pınar Çelik'in Facebook üzerinden başka erkeklerle konuştuğunu gördüğünü ileri sürerek, "Olay gecesi bu yüzden tartıştık. 'Facebook açma', 'kafa yapıcı haplar içme' dedim. Sabaha karşıydı, mutfağa gittim, sigara yaktım. İşin içinden çıkamıyordum. Yanıma geldi, bana küfür ediyordu. Yüzüme tükürdü. Ya ben ölecektim, ya da kafayı yiyip tımarhanelik olacaktım. Ben o gün bitiktim, film kopmuştu. İlk önce elime geçen merdane ile 2-3 kez vurdum. Aklını başına alsın istedim. Hala bana karşı hakarete devam edince, elime geçen bıçakla ona vurdum. Daha sonra çocuklar görmesin diye yerde üzerini örtü ile örttüm. Jandarmayı arayarak olayı anlattım. Jandarma hatta yolu bulamadı, ben onları yoldan alarak eve götürdüm" dedi.

Duruşma, tanıkların dinlenmesi ve eksik evrakların tamamlanması için ertelendi.

DİZİLERDE FİGÜRANLIK YAPMIŞ

Gencay Gökcen’in İstanbul ve Kocaeli'de yaşadığı yıllarda, 'Bir Zamanlar Osmanlı' ve 'Kurtlar Vadisi' gibi dizilerde figüran olarak rol aldığı belirtildi.

 

SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

 

Son 24 saatte ne oldu? (18.04.2019)İşte Türkiye ve dünya gündemine dair gelişmeler, son 24 saatte yaşanan olaylar..
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