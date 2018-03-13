Ara
MENÜ
Gündem Haberleri
GÜNDEM
    Haberler >Gündem>O cani artık çocuğunu göremeyecek

    O cani artık çocuğunu göremeyecek

    Ceylan SEVER/ İSTANBUL
    13.03.2018 - 12:06 | Son Güncelleme:

    Sakarya’da geçen yıl, 9 aylık hamile Suriyeli Emani el Rahmun’u (20) tecavüz ettikten sonra 10 aylık bebeği ile birlikte vahşice öldürmekle suçlanan Birol Karacal’ın, eşi R. Karacal’dan boşanmasına karar veren Bakırköy 10. Aile Mahkemesi, gerekçeli kararında çok sert ifadelere yer verdi: “R. Karacal’dan artık bu suçları işleyen Birol Karacal ile birlikte yaşaması hiçbir şekilde beklenemez.”

    İŞLENEN suçların toplumda büyük infial yaratacak, tüm toplumun vicdanını derinden yaralayacak nitelikte olduğu kaydedilen gerekçeli kararda şöyle denildi:

    “Birol Karacal’ın suç ortağıyla sebep olduğu vahşeti itiraf etmiştir.

    O cani artık çocuğunu göremeyecekBirol Karacal’ın işlediği suçların toplum üzerindeki etkisi ve bu etkilerin R. Karacal’a yönelik olumsuz etkileri sebebiyle evlilik birliği temelinden sarsılmıştır. Çiftin çocuğunun yaşı, anne şefkat ve ilgisine mutlak ihtiyacı, babanın cezaevinde hükmen tutuklu olması ve işlediği suçlar ile ortaya çıkan kişilik yapısı gözetilerek velayetin anneye bırakılması uygun olacaktır. 

    Babanın cezaevinde bulunması, işlediği suçların niteliği, babanın işlediği suçlar nedeniyle anne ve çocuğu toplumda rencide olup husumete maruz kalmıştır. Bu nedenle baba ile çocuk arasında kişisel ilişki kurulmamasına karar verilmiştir."

    Etiketler: birol karacal , boşanma davası , suriyeli kadına tecavüz dehşeti , gündem
    Son Dakika Haberler
    ﻿

    EN ÇOK OKUNAN HABERLER

      Sayfa Başı
      Hürriyete Reklam Ver
      Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
      Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
      • Hürriyet Emlak
      • Hürriyet Oto
      • Yenibiriş
      • Yakala.co
      • Hürriyet TV
      • Hürriyet Aile
      • Mahmure
      © Copyright 2018 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri