O bıyıklar toprak oldu
Kahramanmaraş'ta, 165 santimetre uzunluğundaki bıyığı ile ‘Pala Mehmet’ olarak tanınan Dünya Bıyık Şampiyonu ve Türkiye Bıyık Kralı Mehmet Durdu Doğan, 81 yaşında öldü.
Türkiye’de tanınan ve bir dönem bıyıkları nedeniyle televizyonlarda birçok programa da konuk olan Doğan, gerek yurtiçi gerekse de yurtdışında düzenlenen bıyık yarışmalarında birçok derece elde etmişti. Doğan’ın yaşlılığa bağlı olarak rahatsızlanıp öldüğü belirtildi. Pala Mehmet, 2004’te bıyıklarını 80 bin liraya sigortalatmıştı. Pala Mehmet adıyla tanınan Türkiye Bıyık Kıralı Mehmet Durdu Doğan'ın cenazesi, yakınları tarafından morgdan alınarak, Serintepe Mahallesi'ndeki Yayla Camii'ne getirildi. Doğan, ikindi namazından sonra kılınan cenaze namazının ardından Şeyh Adil Mezarlığı'nda toprağa verildi.
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