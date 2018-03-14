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    O bıçağa 7 yıl 6 ay

    Halil ÖZÇOBAN/DHA
    14.03.2018 - 22:54 | Son Güncelleme:

    BURSA´da, alışveriş merkezinde kavga ettiği lise öğrencisi Z.G.'yi (17) bıçakla yaralamaktan tutuklu yargılanan Koray Selçuk (27), Bursa 6´ncı Ağır Ceza Mahkemesi’nde, hâkim karşısına çıktı.

    Selçuk, çıktığı ilk duruşmada, tartıştığı Z.G.'nin küfür edip, elindeki çanta ile kendisine vurduğunu iddia etti. Z.G. ise "Kız arkadaşım B.A. ile AVM´ye sinemaya girdik. Önümüzdeki gencin tuhaf bir hali vardı. Bana 'Ne bakıyorsun' dedi. Ben de ona değil, çevreye baktığımı söyledim. Bir ara arkamızda kaldı. O sırada gömleğimden tutup, sağ tarafımdan bıçakladı. Kendisine küfretmedim, çantayla da vurmadım. Şikâyetçiyim" dedi. Mahkeme sanığa 'adam öldürmeye teşebbüs' suçundan toplam 7 yıl 6 ay hapis cezası verdi. 

    Etiketler: Bursa , Bıçaklama , gazetehaberleri , gündem
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