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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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 Burcu PURTUL UÇAR/İSTANBUL
26.11.2019 - 08:00, Son Güncelleme:

O baltayı anlattı... ‘Beni defalarca öldürmeye çalıştı’

Burcu Purtul Uçar
Burcu Purtul Uçar
bpurtul@hurriyet.com.tr
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Burcu Purtul Uçar
Burcu Purtul Uçar
bpurtul@hurriyet.com.tr
O baltayı anlattı... ‘Beni defalarca öldürmeye çalıştı’

İSTANBUL Zeytinburnu’nda Afgan asıllı Fazilet Azimi (28) 11 yıldır dini nikâhla birlikte yaşadığı 2 çocuğunun babası Hasan Özbek’i (57) gördüğü baskı ve şiddete dayanamadığı gerekçesiyle uyurken baltayla öldürdü.

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından nöbetçi sulh ceza hâkimliğine sevk edilen Azimi, tercüman aracılığıyla verdiği ifadesinde,Beni defalarca öldürmeye çalışmıştır. Olaydan 25 gün önce beni yine darp etmişti. Hatta maktulün abisinin gelmesi sayesinde hayatım kurtuldu. O günden sonra ben bu adamla bir arada yaşayamayacağımızı anladım. O beni öldürmeden ben ondan kurtulayım diye düşündüm. Olaydan üç gün önce de bana zor kullanarak sahip olmaya çalıştı. Ben istemedim. Üstüme geldi. Silahı yoktu ancak bende şiş vardı. Onu kullanarak karşı koydum” dedi. Azimi ‘kasten öldürme’ suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

‘AMCAM AYRILMAK İSTİYORDU’

Hasan Özbek’in aynı binada oturduğu yeğeni de şunları söyledi: “Amcam hiçbir şekilde bu kadına şiddet uygulamazdı. Bu kadın sürekli kıskançlık krizlerine girerdi. Amcama iki kez bıçak çekti. Amcam ayrılmak istiyordu ama çocuklar için tutuyordu yanında. Normalde evde balta yoktu. Planlamış demek ki. Bu kadın amcam onu ülkesine geri göndermesin diye öldürdü”

 

 

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Burcu Purtul Uçar
Burcu Purtul Uçar
bpurtul@hurriyet.com.tr
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