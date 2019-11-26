O baltayı anlattı... ‘Beni defalarca öldürmeye çalıştı’
İSTANBUL Zeytinburnu’nda Afgan asıllı Fazilet Azimi (28) 11 yıldır dini nikâhla birlikte yaşadığı 2 çocuğunun babası Hasan Özbek’i (57) gördüğü baskı ve şiddete dayanamadığı gerekçesiyle uyurken baltayla öldürdü.
Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından nöbetçi sulh ceza hâkimliğine sevk edilen Azimi, tercüman aracılığıyla verdiği ifadesinde, “Beni defalarca öldürmeye çalışmıştır. Olaydan 25 gün önce beni yine darp etmişti. Hatta maktulün abisinin gelmesi sayesinde hayatım kurtuldu. O günden sonra ben bu adamla bir arada yaşayamayacağımızı anladım. O beni öldürmeden ben ondan kurtulayım diye düşündüm. Olaydan üç gün önce de bana zor kullanarak sahip olmaya çalıştı. Ben istemedim. Üstüme geldi. Silahı yoktu ancak bende şiş vardı. Onu kullanarak karşı koydum” dedi. Azimi ‘kasten öldürme’ suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.
‘AMCAM AYRILMAK İSTİYORDU’
Hasan Özbek’in aynı binada oturduğu yeğeni de şunları söyledi: “Amcam hiçbir şekilde bu kadına şiddet uygulamazdı. Bu kadın sürekli kıskançlık krizlerine girerdi. Amcama iki kez bıçak çekti. Amcam ayrılmak istiyordu ama çocuklar için tutuyordu yanında. Normalde evde balta yoktu. Planlamış demek ki. Bu kadın amcam onu ülkesine geri göndermesin diye öldürdü”
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