O babaya tahliye
ANKARA 8. Ağır Ceza Mahkemesi’nin kendi çocuğuna istismar iddiasıyla tutuklanan ve çocukları tacizden koruma hedefiyle kurulan bir derneğin başkanı olan Erhan N.’yi tahliye ettiği ortaya çıktı.
Önce karakola giderek şikâyette bulunan mağdur çocuğun annesinin savcılığa dilekçe vererek, “Çocuğuma tekrar sorduğumda böyle bir olayın olmadığını anlattı” dediği belirlendi. Mahkeme 9 Nisan tarihine duruşma günü verdi. Ardından 4 Mart’ta, “Sanık Erhan N.’a isnat edilen suçun niteliği, delil durumu, suç vasfının değişmesi ihtimali” nedeniyle tahliyesine karar verdi.
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