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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Mesut Hasan BENLİ/ANKARA
10.04.2019 - 08:30, Son Güncelleme:

O babaya ilk celsede beraat

Mesut Hasan Benli
Mesut Hasan Benli
hbenli@hurriyet.com.tr
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Mesut Hasan Benli
Mesut Hasan Benli
hbenli@hurriyet.com.tr
O babaya ilk celsede beraat

ÇOCUKLARI tacizden koruma iddiasıyla kurulan bir derneğin başkanı olan Erhan N., kendi çocuğuna cinsel istismarda bulunduğu suçlamasıyla yargılandığı davanın ilk duruşmasında karar çıktı.

Dava dosyasına göre, 14 Şubat tarihinden Kübra C., “çocuğuna istismarda bulunduğu” iddiasıyla eski eşi Erhan N.’den şikâyetçi olmuştu. Savcılık, mağdur çocuğun ifadesinin “istikrarlı, samimi ve herhangi bir tereddütte mahal bırakmadığı” gerekçesiyle Erhan N., hakkında 27 Şubat tarihinde, “Çocuğu müstehcen yayınları seyretmeye teşvik ve çocuğun cinsel istismarı” suçlarından iddianame düzenleyerek Ankara 8. Ağır Ceza Mahkemesi’ne gönderdi.

CAN GÜVENLİĞİM İÇİN ŞİKÂYETİ ÇEKTİM

Davanın ilk duruşması dün görüldü. Baba Erhan N., hakkındaki suçlamaları reddetti. Sanıktan şikâyetçi olduğunu belirten anne Kübra C.’ye eski eşinin tutuklamaya sevk edildiği tarihte, şikâyetinin geri çektiğine ilişkin dilekçe verdiğinin hatırlatılması üzerine“Erhan Bey’in avukatı dilekçeyi bana getirdi ve imzalattı. Sanık geçmişte beni yaralamıştı, ölümle tehdit etmişti, bu nedenle can güvenliğim için dilekçeyi imzaladım” dedi.

Cumhuriyet Savcısı mütalaasında, anne ve babanın arasındaki ihtilafa da dikkat çekerek, aralarında çok sayıda dava bulunduğu, bu nedenle yönlendirmenin olabileceği, sanık baba ve mağdur çocuk arasındaki fiziksel temasın cinsel istismar kastı ile yapıldığına ilişkin bir delile ulaşamadığı gerekçesiyle beraatını istedi.

Mahkeme sanık babanın iki suçtan da beraatına karar verdi. 

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Mesut Hasan Benli
Mesut Hasan Benli
hbenli@hurriyet.com.tr
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