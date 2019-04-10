O babaya ilk celsede beraat
ÇOCUKLARI tacizden koruma iddiasıyla kurulan bir derneğin başkanı olan Erhan N., kendi çocuğuna cinsel istismarda bulunduğu suçlamasıyla yargılandığı davanın ilk duruşmasında karar çıktı.
Dava dosyasına göre, 14 Şubat tarihinden Kübra C., “çocuğuna istismarda bulunduğu” iddiasıyla eski eşi Erhan N.’den şikâyetçi olmuştu. Savcılık, mağdur çocuğun ifadesinin “istikrarlı, samimi ve herhangi bir tereddütte mahal bırakmadığı” gerekçesiyle Erhan N., hakkında 27 Şubat tarihinde, “Çocuğu müstehcen yayınları seyretmeye teşvik ve çocuğun cinsel istismarı” suçlarından iddianame düzenleyerek Ankara 8. Ağır Ceza Mahkemesi’ne gönderdi.
CAN GÜVENLİĞİM İÇİN ŞİKÂYETİ ÇEKTİM
Davanın ilk duruşması dün görüldü. Baba Erhan N., hakkındaki suçlamaları reddetti. Sanıktan şikâyetçi olduğunu belirten anne Kübra C.’ye eski eşinin tutuklamaya sevk edildiği tarihte, şikâyetinin geri çektiğine ilişkin dilekçe verdiğinin hatırlatılması üzerine“Erhan Bey’in avukatı dilekçeyi bana getirdi ve imzalattı. Sanık geçmişte beni yaralamıştı, ölümle tehdit etmişti, bu nedenle can güvenliğim için dilekçeyi imzaladım” dedi.
Cumhuriyet Savcısı mütalaasında, anne ve babanın arasındaki ihtilafa da dikkat çekerek, aralarında çok sayıda dava bulunduğu, bu nedenle yönlendirmenin olabileceği, sanık baba ve mağdur çocuk arasındaki fiziksel temasın cinsel istismar kastı ile yapıldığına ilişkin bir delile ulaşamadığı gerekçesiyle beraatını istedi.
Mahkeme sanık babanın iki suçtan da beraatına karar verdi.
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