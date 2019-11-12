O anneye dayaktan beraat
İstanbul Bağcılar’da, boşanma aşamasında olan Metin Ç. İle Züleyha Ç.’nin çocukları Yağmur Ç.’nin (10) geçici velayeti 29 Ağustos 2018’de annesine verildi.
Yaz tatili için bir ay babasının yanında kalmasına izin verilen Yağmur, sürenin sonunda annesine gitmek istemedi. Züleyha Ç., kızını icra yoluyla almak için dava açtı. Davayı kazanan anne, eski eşinin evine icra memurları ve polisle giderek kızını aldı. Yağmur, gitmek istemediğini söyleyip, “Annem beni dövüyor” dedi.
Metin Ç., eski eşi hakkında şikâyetçi oldu. Önceki gün hakkında ‘kasten yaralama’ suçundan 1 yıla kadar hapis cezası istenen sanık Züleyha Ç.’nin karar duruşması görüldü.
SUÇLAMAYI KABUL ETMEDİ
Züleyha Ç. son sözünde “Yapmadığım bir eylemden dolayı cezalandırılmam isteniyor. Çocuk başka dosyalarda babasının kendisine vuracağını söylemekte. Suçlamayı kabul etmiyorum” dedi. Mahkeme Züleyha Ç.’nin bu suçu işlediğine dair kesin ve inandırıcı delil elde edilemediğinden beraatına karar verdi.
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