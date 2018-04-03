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    O anne televizyondan izledi, vicdana geldi...

    İHA
    03.04.2018 - 08:17 | Son Güncelleme:

    Adana'da çöplük kenarına çıplak halde bırakılan yeni doğmuş erkek bebeğin annesinin, çocuğunu televizyonda görünce vicdana gelip hastaneye koştuğu ve bebeği almak istediği ortaya çıktı.

    Olay bir hafta önce Seyhan ilçesi, Mestanzade Mahallesi'nde meydana gelmişti. Bebek, bir çocuk tarafından çöplerin yanında bulunmuş mahalleli sahip çıkmıştı. Vatandaşlar bebeği bırakan anneye isyan ederek gözyaşlarına boğulmuştu.

    Televizyondan gördü hastaneye koştu

    Bebeği çöplerin yanına bırakan anne akşam televizyondan haberleri izlerken bıraktığı bebeği ve onu bulan mahalleliyi ağlarken görünce dayanamayarak vicdan yapıp, hastaneye gitti. Hastanede bebeği bulan anne Z.G. "Bebek benim mecbur kaldım bıraktım" diyerek bebeğini istedi. Ancak görevliler hemen durumu polise bildirdi. Polis hastaneye gelerek Z.G.'yi gözaltına aldı. Bir gün gözaltında kalan kadın adliyeye sevk edildi. Genç kadın savcılıktan serbest kaldı.

    "Birlikte olduğum adam sahip çıkmadı"

    Z.G., bebeği mecbur kaldığı için bıraktığını savunarak ifadesinde şunları söyledi: "Ben 3 yıl önce eşimden ayrıldım, bir çocuğumla annem ve babamın yanına geldim. Yaklaşık 1.5 yıl önce sosyal medyadan Mersin'de yaşayan K.K. ile tanıştım. Bir süre sonra sevgili olup birlikte olduk. Ben daha sonra hamile olduğumu öğrendim. Ona söyledim ama kabul etmedi. Ben de geç kaldığım için bebeği aldıramadım. Ailem duymasın diye karnım belirmeye başlayınca bir kız arkadaşımın yanına giderek doğum yapana kadar onun yanında kaldım. Daha sonra bir hastanede doğum yaptım."

    "Mahalleli iyi diye oraya bıraktım"

    Genç kadın doğum yaptıktan sonra ailesinden korktuğu için bebeğini bıraktığını anlatarak, "Doğum yaptıktan sonra bebeği eve götüremeyeceğim için daha önceden bildiğim Mestanzade Mahallesi'ne götürüp bırakmaya karar verdim. Orada hem güvenlik kamerası olmadığını hem de mahallelilerin iyi olduğunu, bebeğe sahip çıkacaklarını düşünerek oraya bıraktım. Ben bebeği bırakırken beni birkaç çocuk da gördü. Daha sonra eve geldim" dedi.

    "Televizyonda izleyince vicdanım sızladı"

    Genç kadın, bir gün sonra ise akşam haberleri izlerken bebeğin bulunduğu haberini gördüğüne dikkat çekerek şunları kaydetti:
    "Televizyonda bebeğimin mahalleli tarafından bulunduğunu ve hastaneye götürüldüğünü öğrendim. Mahallelinin ağlaması ve bebeği bırakana isyan etmesi bende vicdan yaptı. Hemen hastaneye gittim bebeğimi almak istedim ancak vermediler. Ben mecbur kaldığım için onu sokağa bıraktım. Babası onu kabul etmediği için aileme anlatamayacağımdan bunlar oldu. Çok pişmanım."

    Bebek yuvaya yerleştirilirken, genç kadından örnek alınarak DNA testi yapılacak. Bu test sonucuna göre savcılığın bebeğin anneye verilip verilmemesi konusunda bir karar vereceği öğrenildi.

     

    Çöplerin arasında erkek bebek bulundu! Mahalleli gözyaşlarına boğuldu…Adana'da yeni doğmuş bir erkek bebek, çöplerin atıldığı yerde çıplak halde kağıt üzerine bırakılmış olarak bulundu. Buldukları bebeğin üzerini giydirip ambulans ve polis çağıran mahalle sakinleri gözyaşı döktü.
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    Etiketler: adana , gündem
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