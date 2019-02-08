O anları paylaştı: Çok çalışacağız
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, sosyal medya hesabından bir video paylaştı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın telefonla konuştuğu videoda 'Çok çalışacağız' mesajı verildi.
Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen Sivas Mitingi'nde konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, daha sonra kendisini çaya davet eden bir aile ile telefonda görüştü. 'Anacığım nasılsın iyi misin?' diyen Erdoğan daha sonra, '51 gün var, çok çalışacağız." ifadelerini kullandı. Fahrettin Altun'un paylaştığı video binlerce beğeni ve yorum aldı.
Çok çalışacağız 😊 pic.twitter.com/Ie8dXmh2fO— Fahrettin Altun (@fahrettinaltun) 8 Şubat 2019
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