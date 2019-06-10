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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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İHA - DHA
10.06.2019 - 18:23, Son Güncelleme:

O anları anlattı! “Kadın ile aramızda herhangi bir sohbet geçmedi"

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O anları anlattı! “Kadın ile aramızda herhangi bir sohbet geçmedi"

Beylikdüzü’nde bir genç annesine sarkıntılık yaptığını iddia ederek taksiciyi darp etmişti. Saldırıya uğrayan taksici Mazlum Ölmez o anları anlattı. Ölmez, “Ben herhangi bir kimseye tacizde bulunmadım. Sarkıntılık yapmadım, namusumla şerefimle bayramın ikinci günü bile çalışan emekçi taksicileriz biz. Beni darp eden şahsın 21 yaşında olduğu 23 tane suç kaydının olduğunu karakolda öğrendim” dedi.

Olay, geçtiğimiz hafta Beylikdüzü Adnan Kahveci Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Dilek Ş. isimli kadın evine gitmek için Bakırköy’den Mazlum Ölmez'in kullandığı taksiye bindi. Beykent’te geldiklerinde ise kadın parasının olmadığını belirtti. Taksici 20 dakika kadar kendisine para getirmesi için bekledi. Ardından kadının oğlu Umut T. aşağı inerek para vermek yerine annesine tacizde bulunduğu iddiasıyla taksiciye saldırdı. Taksiciyi hastanelik eden Umut T. isimli şahıs ardından taksiye de zarar verdi. O anlar güvenlik kameralarına da yansırken olayla ilgili yapılan haberleri gören taksici Ölmez, yaşadıklarını İhlas Haber Ajansı'na anlattı. Ölmez, müşterisini bırakmasının ardından ücretini beklerken bir anda saldırıya uğradığını dile getirdi.

Öte yandan güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde eli sopalı şahsın taksicinin önce kafasına vurduğu gözüküyor. Ardından taksicinin vücuduna vuran saldırgan daha sonra taksiye de saldırıyor. Saldırgandan şikayetçi olan taksici Mazlum Ölmez Karakolda 21 yaşında ve 23 sabıkasını olduğunu öğrendiğini belirtti.

O anları anlattı “Kadın ile aramızda herhangi bir sohbet geçmedi

“23 TANE SUÇ KAYDININ OLDUĞUNU KARAKOLDA ÖĞRENDİM”

Tacizde bulunmadığını ve sarkıntılık yapmadığını dile getiren taksi şoförü Mazlum Ölmez, “Bayramın 2’nci günü de Bakırköy Kartaltepe’de ekip otosunun bana getirdiği müşteriyi Beykent'e götürdüm. Beykent’e götürdüğüm yolcu indikten sonra güvenlikten bana taksi ücretini verebilmek için para istedi. Güvenlik kadına 'para yok' deyince kadın parayı yollayacağını söyledi. 15-20 dakika kadar parayı yollamasını bekledim. Ardından güvenliğe uyarıda bulundum kendilerinin parayı göndermesi için, güvenlik parayı getireceklerini söyledi. Ben kapıda beklerken eli sopalı bir şahıs yanağıma bir kere vurdu ondan sonrasını hatırlamıyorum gözümü hastanede açtım. Saldıran şahıs taksiye binen kadının oğluymuş. Gözümü hastane de açtım daha sonra karakola gidip şikayetçi oldum. Sosyal medyada çıkan haberleri kınıyorum. Kadın ile aramızda herhangi bir sohbet geçmedi aracımda güvenlik kamerası var. Ben herhangi bir kimseye tacizde bulunmadım. Sarkıntılık yapmadım, namusumla şerefimle bayramın ikinci günü bile çalışan emekçi taksicileriz biz. Beni darp eden sahsın 21 yaşında olduğu 23 tane suç kaydının olduğunu karakolda öğrendim. Adam suç makinesi devletin buna bir çözüm bulması lazım” ifadelerini kullandı.

O anları anlattı “Kadın ile aramızda herhangi bir sohbet geçmedi

“PARA ÖDENMESİNİ BEKLERKEN YAKINLARI KENDİSİNİ KENDİSİNİ DARP ETMİŞLERDİR"

Saldırıyı kınayan Yeni Nesil Taksiciler Kooperatifi Başkanı Kıyasettin Telli, “Mazlum kardeşimiz çok sinsice bir saldırıya uğradı. Emniyet güçleri tarafından kendisine verilen bir yolcuyu götürdü. Kendisine ücretinin ödenmesi için kapıda beklemesi gerektiği söylendi. Mazlum kardeşim para ödenmesini beklerken ilgili kişinin yakınları kendisini kendisini darp etmişlerdir. Bugün sosyal medyada ‘annesini taciz etti’ diye gördüğümüzde de çok üzüldük. Bunu kınıyoruz. Saldırganın 21 yaşında 23 tane sabıkasının olduğunu tespit ettik. Bizler kimi taşıdığımızı bilmiyoruz canımız her gün tehlike atında. Devletimizden araçlarımızın güvenlik kabinli olmasını talep ediyoruz” diye konuştu.

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