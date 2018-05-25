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    O anları anlattı... 'Bunlar insan değil'

    İHA
    25.05.2018 - 16:51 | Son Güncelleme:

    Batman’da çalıştığı ofisi basan 3 kız arkadaşının bıçaklı tehdidine maruz kalıp, darp edilen ve görüntüleri sosyal medyada paylaşılan İ.D. "Bunların en ağır şekilde cezalandırılmasını istiyorum. Çünkü bugün bana bunu yapanlar, serbest kalırlarsa bana ve başkalarına yapacaklar. Silahla geleceklerini söylüyorlar, böyle tehdit ediyorlar" dedi. Gözaltına alınan 3 genç kızdan, R.Y. ve E.K. tutuklandı, H.Ö. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

    BATMAN'da 14 Mayıs’ta çalıştığı ofisine gelen 3 kız arkadaşı tarafından bıçakla tehdit ve darp edilen, bu da yetmezmiş gibi çekilen görüntüleri sosyal medyada paylaşılan İ.D, korku anlarını anlattı.

    Olay günü ofiste yalnız olduğunu ve R.Y, E.K. ve H.Ö. adlı 3 kızın gelerek kendisini darp edip, tehdit ve şantajda bulunduğunu anlatan İ.D, "Onların kesinlikle cezalandırılmasını istiyorum. Çünkü şuanda çok mağdurum. Telefonum elimden alındı, işimden oldum. Burası benim memleketim buradan da oldum. Ailem mağdur, yakınlarım mağdur ve üzgünler. Görüntüleri görenler sinir krizleri geçirmişler. Bunları bana anlatıyorlar. Ben hala olayın şokundan çıkamadım, hiçbir tepki veremiyorum şu anda. Bu canileri sadece savcının kararına bağlıyorum. Bunların en ağır şekilde cezalandırılmasını istiyorum. Çünkü bugün bana bunu yapıyorlar, serbest kalırlarsa başkasına yapacaklar. Hiçbir şekilde korkuları yok. Başkalarına bunu yapmalarını istemiyorum. Çünkü bu yüz kızartıcı bir şey hem benim için hem onlar için. Kendimi görmemek için gerçekten hala bu videoları izlemiş değilim. Haberleri kesinlikle izlemiyorum. Ailemle konuşamıyorum, diyalog kuramıyorum. Özgürlüğüm elimden alındı, telefon kullanamıyorum. Bu videolar ibretlik olduğu gibi onların cezalarının da böyle olmasını istiyorum" dedi.

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    'ARAYIP TEHDİT ETTİLER'

    Kendisine çok küçük şeylerden dolayı bunların yapıldığını ifade eden İ.D, "Ortada henüz kararlaştırılmış bir konu bile yok. Şikayetçi oldum. Bu yaptıkları yanlarına kalmasın. Çünkü hala tehdit ediliyordum. Daha dün bile tehdit edildim. Ben emniyetteyken de tehdit edildim. Ablamı arayıp şikayetlerinizi çekin dediler. Beni tehdit eden kişiler zaten darp eden kişiler. Telefonla, mesajla tehdit ettiler. Bunlar bugün serbest bırakılırsa gerçekten daha kötüsünü yapacaklar. Silahla geleceklerini söylüyorlar, böyle tehdit ediyorlar. Beni korkak zannettiler ama susmadım. Çünkü onlar ceza almasalar asla akıllanmazlar. Bunlar insan dışı varlıklar, insan değil videolarda gördüğünüz gibi. Ben savunmasızdım, orada bıçak da vardı. Ben bıçak kullanabilirdim, ama savunmasızdım. Çünkü 3 kişi geldiler. Hiçbir şey yapamadım. Mağdurum ve çok zor durumdayım" diye konuştu.

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    İKİ KİŞİ TUTUKLANDI

    Batman'da arkalarından konuştuklarını ileri sürdükleri kız arkadaşlarının iş yerini basarak adeta terör estirip görüntüleri de sosyal medyadan paylaştıktan sonra gözaltına alınan 3 genç kızdan, R.Y. ve E.K. tutuklandı, H.Ö. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

    Etiketler: şiddet , dayak , Gözaltı , gündem
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