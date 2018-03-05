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    O anlar kamerada... Saniye saniye kaydedildi

    İHA
    05.03.2018 - 23:21 | Son Güncelleme:

    İstanbul'da geçtiğimiz Cumartesi günü etkili olan yağmur sırasında Çamlıca'da yapımı devam eden Küçük Çamlıca Televizyon Kulesi'ne yıldırım düşmesi kameralara yansıdı.

    İstanbul'da geçtiğimiz Cumartesi günü etkili olan şiddetli fırtına ve yağmur sırasında Çamlıca'da yapımı devam eden Küçük Çamlıca Televizyon Kulesi'ne yıldırım düştü. Yıldırımın kuleye isabet ettiği o anlar amatör bir kameraya yansıdı.

    Etiketler: çamlıca , istanbul , yıldırım , son dakika
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