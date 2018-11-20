O alçaklar yakalandı
İstanbul'da Çinli bir kadının çantasını motosikletle gasp eden 2 kişi yakalandı. Kapkaç anı kameralara yansırken kadının yere savrulduğu küçük kızının da korkuyla kaçtığı görülüyor.
2 Kasım günü Zeytinburnu Nuripaşa Mahallesi İsa Yusuf Alptekin sokak üzerinde yaşanan olayda çantasını vermek istemeyen kadın yere savrulurken, cep telefonu da elinden fırladı. Çinli kadının küçük kızı da korkuya kapılarak kaçmaya çalıştı. Kapkaç yapan 2 kişi kayıplara karışırken Zeytinburnu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri yaptıkları çalışmada, kamera görüntülerinden yola çıkarak olayı gerçekleştiren Mehmet Koyuncu ve İsmail Öztürk’ü gözaltına aldı. Şüpheliler emniyetteki sorgularının ardından çıkarıldıkları adliyede tutuklandı. Hamile olduğu belirlenen kadının saldırıdan sonra hastaneye götürüldüğü, bebeğinin durumunun ise iyi olduğu öğrenildi.
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