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    Nusaybin’de su borusu patladı, yollar göle döndü

    Ahmet AKKUŞ/NUSAYBİN (Mardin) (DHA)
    27.04.2018 - 07:37 | Son Güncelleme:

    MARDİN’in Nusaybin ilçesinden şehir merkezi ve Kızıltepe ilçelerine giden içme suyu şebekesinde yapılan çalışma sırasında kazayla boruların zarar görmesi nedeniyle yollar göle döndü. Mardin Büyükşehir Belediyesi ekiplerinin müdahalesi ile içme suyu şebekesi kapatılırken, vatandaşlar ise zor anlar yaşadı.

    Dün akşam saat 18.30 sıralarında Mardin’in Nusaybin ilçesine bağlı İpekyolu Mahallesi’nde yapılan bir alt yapı çalışması sırasında içme suyu şebekesi patladı.

    Nusaybin’de su borusu patladı, yollar göle döndüİş makinasının Beyazsudan Mardin’in Merkez Artuklu ve Kızıltepe ilçelerine verilen içme suyu şebekesine kazara hasar vermesi sonucunda, İpekyolu Mahallesi’nin bir bölümü sular altında kaldı.

    Nusaybin’de su borusu patladı, yollar göle döndüKısa sürede mahallenin büyük kısmı sular altında kalırken, Mardin Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı Marsu ekiplerinin içme suyu şebekesini kapatması ile suyun seviyesi düştü.

    Nusaybin’de su borusu patladı, yollar göle döndüSu şebekesinin hasar gördüğü yerde esnaf ve vatandaşlar büyük zarar görürken, vatandaşlar altyapı çalışmasını yapan firma personelinin proje ve krokiyi bilmeden hareket ettiklerini, su şebekesinin patlaması nedeniyle mahallelinin büyük zarar gördüğünü söyledi.

    Nusaybin’de su borusu patladı, yollar göle döndüSu şebekesinin patlaması sonucunda vatandaşlar da zor anlar yaşadı. Çocuklar oluşan su birikintileri içinde oyun oynarken, vatandaşlar ise bölgeden ayrılmak için at arabalarını kullandı.

    Nusaybin’de su borusu patladı, yollar göle döndüMardin Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı Marsu ekipleri, su şebekesini onarmak için çalışmalara başladı.

    Nusaybin’de su borusu patladı, yollar göle döndü

    Etiketler: su borusu , NoMobil , gündem
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