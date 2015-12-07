Valilik: Nusaybin'de 3 PKK'lı öldürüldü
Mardin Valiliği, 4 mahallesinde sokağa çıkma yasağının uygulandığı Nusaybin İlçesi'nde 2 PKK'lının çatışmada, 1 PKK'lının ise patlayıcı madde tuzaklamaya çalışırken meydana gelen patlamada öldüğünü açıkladı. Valilik, başka bir patlamada ise 1'i çocuk 5 kişinin yaralandığını duyurdu.
Mardin Valiliği'nden yapılan açıklamada Nusaybin Kaymakamlığı tarafından dün saat 07.00'dan itibaren ikinci bir duyuruya kadar 4 mahallede sokağa çıkma yasağının uygulandığı hatırlatıldı. Açıklamada, dün saat 11.30 sıralarında bölücü terör örgütü mensuplarının zırhlı aracın geçişi esnasında yola döşenen patlayıcıyı infilak ettirilmesi sonucu 6 polisin yaralandığı, ilk tedavilerinin yapıldığı Nusaybin'den Mardin Devlet Hastanesi'ne sevk edildiği belirtildi.
Açıklamada, aynı gün saat 16.00 sıralarında ilçe jandarma komutanlığına ait zırhlı araca el yapımı patlayıcı ile saldırıda bulunulması sonucu yaralanan 6 askerin de Mardin Devlet Hastanesi'ne kaldırıldığı kaydedildi. Nusaybin'de 1 kişinin patlayıcı maddeyi tuzaklamaya çalışırken hayatını kaybettiği ifade edilen valilik açıklamasında, şu bilgilere yer verildi:
"PKK/KCK terör örgütü mensuplarınca güvenlik güçlerine yönelik olarak gerçekleştirilecek saldırılarda kullanılmak üzere hazırlanan patlayıcı maddenin tuzaklanması esnasında infilak etmesi sonucu 1 şahıs hayatını kaybetmiş olup, cenazesi otopsi için Nusaybin Devlet Hastanesi'ne gönderilmiştir. Yapılan ön otopside şahsın şarapnel parçaları sonucunda hayatını kaybettiği anlaşılmış olup kesin otopsi sonucu için Mardin Devlet Hastanesine gönderilmiştir. Olayla ilgili adli işlemler devam etmektedir. İcra edilen operasyonlarda 2 bölücü terör örgütü mensubu etkisiz hale getirilmiştir. Herhangi bir operasyon ve harekatın bulunmadığı Dicle Mahallesi'nde bölücü terör örgütü tarafından patlatıldığı düşünülen el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu biri çocuk olmak üzere 5 şahıs yaralanmış olup tedavileri halen Nusaybin ve Mardin Devlet Hastaneleri'nde devam etmektedir. Yaralı şahıslardan birinin kaydı bulunmakta olup, olayla ilgili adli işlemler devam etmektedir. Güvenlik güçlerimize yönelik 3 adet roketatarlı saldırı düzenlenmiştir. 3 barikat/hendek kaldırılmış ve kapatılmıştır. Bariyer olarak kullanılan 1 TIR kaldırılmıştır. Yapılan operasyonel çalışmalar esnasında 1 şahıs yakalanarak gözaltına alınmıştır."