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    Nuriye Gülmen gözaltına alındı

    AA
    06.07.2018 - 22:46 | Son Güncelleme:

    Olağanüstü hal (OHAL) kapsamında çıkarılan kanun hükmünde kararname (KHK) ile kamu görevinden ihraç edilen ve işine dönmek için bir süre açlık grevi yapan Nuriye Gülmen, hakkında arama kararı bulunduğu gerekçesiyle gözaltına alındı.

    AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, Esenboğa Havalimanı'na giden Gülmen, Pursaklar ilçesindeki polis arama noktasında, kimlik kontrolü için durduruldu.
    Kimlik sorgusunda, Ankara 35. Asliye Ceza Mahkemesince, "Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu'na muhalefet" suçundan arandığı belirlenen Gülmen,
    gözaltına alındı.

    Pursaklar İlçe Emniyet Müdürlüğüne götürülen Gülmen, buradaki işlemlerinin ardından Asayiş Şube Müdürlüğü İnfaz Büro Amirliği ekiplerine teslim edildi.
    OHAL kapsamında çıkarılan KHK ile kamu görevinden ihraç edilen Nuriye Gülmen, bir süre açlık grevi yapmış, "silahlı terör örgütüne üye olmak" iddiasıyla yargılandığı davada, bu suçtan 6 yıl 3 ay hapis cezası almıştı. 

    Etiketler: gözaltı
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