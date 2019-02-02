Nurdağı'nda yol çöktü
Gaziantep'in Nurdağı ilçesi Osmaniye D-400 kara yolunun 7. kilometresinde Amanos Dağları Rüzgarlı viraj mevkinde aşırı yağışlar sonucu oluşan heyelan nedeniyle kara yolu çöktü.
Nurdağı kırsal olacak mahallesi halk arasında (Gavur Dağı) diye bilinen Rüzgarlı viraj bölgesinde oluşan heyelan kara yolunda tehlike oluşturdu. Kara yolundaki çökme nedeniyle karakolları bölge müdürlüğü ve Nurdağı Bölge trafik istasyon amirliği gerekli ön tedbirleri alarak ulaşımı tek şeritten kontrollü olarak sağlanıyor.
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