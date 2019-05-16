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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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SARIKAMIŞ (Kars) (DHA)
16.05.2019 - 17:12, Son Güncelleme:

Nurcan'ı arama çalışmalarında 5'inci gün

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Nurcan'ı arama çalışmalarında 5'inci gün

Kars'ın Sarıkamış ilçesinde pazar günü evlerinin önünde oynarken kaybolan Nurcan Sade'yi (3) arama çalışmaları, 5'inci günde de sürdürüldü. İz takip köpeği 'Atak'ın da kullanıldığı çalışmalarda 19 kilometre olan ve Aras Nehri ile birleşen derenin Kazıkaya mevkisinde Nurcan arandı.

Sarıkamış'a 79 kilometre uzaklıktaki Ortakale köyünde yaşayan Yadigar- Hayrettin Sade çiftinin 8 çocuğundan 7'ncisi olan Nurcan, 12 Mayıs Pazar günü saat 12.00 sıralarında evlerinin önünde arkadaşlarıyla oynarken kayboldu. Aynı gün köye gelen Jandarma Arama Kurtarma (JAK) ekibi, Artvin İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı dalgıçlar, Ulusal Medikal Kurtarma ekibi (UMKE), İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) görevlileri ve korucular, arama çalışmalarını 5'inci günde de sürdürdü.

İz takip köpeği 'Atak'ın da kullanıldığı arama çalışmaları, Nurcan'ın düştüğü sanılan ve eteğinin bulunduğu köyün ortasından geçen derede yoğunlaştırıldı. Ekipler, bugün sabah erken saatlerde 19 kilometre uzunluğunda olan ve Aras Nehri ile birleşen derenin Kazıkaya mevkisinde arama çalışması yaptı. Dere dışında yapılan aramalarda ise 40 kilometrelik alan tarandı.

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