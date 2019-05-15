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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hümeyra PARDELİ- Zafer KUMRU/SARIKAMIŞ (Kars) (DHA)
15.05.2019 - 12:02, Son Güncelleme:

Nurcan eteğinin bulunduğu derede aranıyor

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Nurcan eteğinin bulunduğu derede aranıyor

Kars'ın Sarıkamış ilçesinde pazar günü evlerinin önünden kaybolan Nurcan Sade'yi (3), arama çalışmaları, eteğinin bulunduğu derede yoğunlaştırıldı. 5 kurbağa adam, botlarla dereye girerek su içerisinde, Jandarma Arama Kurtarma (JAK) timleri de dere kenarında çubuklu arama yaptı. Su debisinin zaman zaman yükseldiği derede kurbağa adamlar, küçük kızın izini ters yönden köye doğru sürüyor.

Sarıkamış'a 79 kilometre mesafedeki Ortakale köyünde yaşayan Yadigar ve Hayrettin Sade çiftinin 8 çocuğundan 7'ncisi olan Nurcan, Pazar günü saat 12.00 sıralarında evlerinin önünden kayboldu. Sade çifti, köylüler ile birlikte yaptıkları aramadan sonuç alamayınca durumu jandarmaya haber verdi. Köye gelen JAK, Artvin İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı dalgıçlar, Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE) ve İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekipleri arama çalışması başlattı. Köylüler ve köy korucularının da katıldığı, iz takip köpeği 'Atak'ın kullanıldığı arama çalışmaları, Nurcan'ın düşmüş olabileceği tahmin edilen köyün ortasından geçen Ortakale Deresi'nde yoğunlaştırıldı.

Dere kenarını tarayan ekipler, dün sabah köye 4 kilometre uzaklıkta Nurcan'ın kaybolduğunda üzerinde olan kırmızı- siyah renklerdeki eteği buldu. JAK timleri tarafından bulunan eteğin baba Hayrettin Sade kızına ait olduğunu doğruladı.

HEM SUDA HEM KARADA ARANIYOR

Havanın kararmasıyla dün ara verilen arama çalışmalarına bu sabah yeniden başlandı. 5 kurbağa adam, botlarla dereye girerek su içerisinde, JAK timleri de dere kenarında çubuklu arama yaptı. Ortakale ile Kazıkkale köyleri arasındaki 10 kilometre mesafede tarama yapan ekipler, Aras Nehri'yle birleşen dereler ve dere yataklarında da çalışmalarını sürdürüyor. Nurcan'ın eteğinin bulunduğu Ağalar Çayırı bölgesinde yoğunlaşan ekipler, ters yönden köye doğru küçük kızın izini sürüyor. Su debisinin zaman zaman yükseldiği derede JAK, dalgıç polisler, AFAD küçük kızı arama çalışmalarına devam ediyor.

KIZININ ETEĞİNE SARILARAK GÖZYAŞI DÖKTÜ

Kızının eteğine sarılarak gözyaşı döken baba Hayrettin Sade, "Nurcan, Pazar günü öğlene kadar çocuklarla oynadı. Ondan sonra çocuğum kayboldu. Ben çocuğumun kaybolduğunu düşünüyorum. Kızım inşallah bulunur" diye konuştu.

Nurcan eteğinin bulunduğu derede aranıyor

DAHA ÖNCE DE 2 ÇOCUK ÖLMÜŞ

Ortakale Cami İmamı Atilla Boğazlı ise köyün ortasından geçen Ortakale Deresi'nin etrafında koruma olmadığını bu nedenle daha önce de 2 çocuğun düşüp öldüğünü anlatarak, "Çocuğun suya düştüğü ihtimali var. Dağdaki kar eriyince deredeki su günden güne fazlalaşıyor. Sadece bu köy değil dere kenarındaki her köyde risk var. Her an tehlike içindeyiz, korkuyoruz. Köylüler çocuklarını dışarıya çıkarmaktan korkuyor. Devlet Su İşleri'nden ekipler geldi. Daha önce müracaatımızı yapmıştık. Derenin her iki tarafında çitler olması lazım. Geçenlerde iki çocuğumuz daha düştü, öğretmenler kurtarmış" dedi.

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