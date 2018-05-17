Ara
MENÜ
Gündem Haberleri
GÜNDEM
    Haberler >Gündem>Nuran da yaşamını yitirdi: Bir aileden 7 acı

    Nuran da yaşamını yitirdi: Bir aileden 7 acı

    AA
    17.05.2018 - 21:11 | Son Güncelleme:

    ŞANLIURFA'nın Viranşehir ilçesinde akraba ziyareti dönüşünde otomobilin selin oluşturduğu su dolu çukura devrildiği kazada ağır yaralanan Nuran İrgin yaşamını yitirdi. Böylece kazada İrgin ailesinin 7 ferdi de yaşamını yitirmiş oldu.

    Kaza, geçen pazar akşam saatlerinde Viranşehir Şanlıurfa karayolundaki Dağyanı mevkiinde meydana geldi. Siverek’te akraba ziyaretine giden Vedat İrgin, yönetimindeki 16 F 9996 plakalı otomobilin direksiyon kontrolünü yitirdi. Otomobil, yol kenarında selle oluşan su dolu çukura devrildi. Kazada, Ayşe Mehmet İrgin çifti ile çocukları Ali ve Remziye İrgin olay yerinde Vedat ve Erkan İrgin kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

    7 OLDU

    Ağır yaralanan Nuran İrgin ise bugün doktorların müdahalesine karşın kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Nuran İrgin’in cenazesi yapılan otopsinin ardından Ortataşlı Mahallesi’nde toprağa verilirken, kazada yaşamını yitirenlerin sayısı 7 oldu.

    Faciada yürek yakan detay... Günün en acı karesiFaciada yürek yakan detay... Günün en acı karesi

     

    SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

    Son 24 saatte ne oldu? (17.05.2018-2)İşte 'Türkiye ve dünya gündemine dair gelişmeler, son 24 saatte yaşanan olaylar..
    daha fazla video için
    Etiketler: trafik kazası , gündem
    Son Dakika Haberler
    ﻿

    EN ÇOK OKUNAN HABERLER

      Sayfa Başı
      Hürriyete Reklam Ver
      Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
      Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
      • Hürriyet Emlak
      • Hürriyet Oto
      • Yenibiriş
      • Yakala.co
      • Hürriyet TV
      • Hürriyet Aile
      • Mahmure
      © Copyright 2018 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri