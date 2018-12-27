Nur Yerlitaş'ın şehitler hakkındaki o sözleri için flaş karar!

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriNur Yerlitaş'ın şehitler hakkındaki o sözleri için flaş karar!
GeriGündem Nur Yerlitaş'ın şehitler hakkındaki o sözleri için flaş karar!
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Gündem
İSTANBUL (AA)
27.12.2018 - 10:54, Son Güncelleme:

Nur Yerlitaş'ın şehitler hakkındaki o sözleri için flaş karar!

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Nur Yerlitaş'ın şehitler hakkındaki o sözleri için flaş karar!

Modacı Nur Yerlitaş hakkında, sosyal medya üzerinden yaptığı yayında şehit haberleriyle ilgili sarf ettiği sözleriyle ilgili "Türk milletini, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni, devletin kurum ve organlarını aşağılama" suçundan soruşturma başlatılmasına izin verilmedi. Savcılık, bunun üzerine takipsizlik kararı verdi.

Modacı Nur Yerlitaş hakkında, sosyal medya üzerinden yapılan canlı yayında şehit haberleriyle ilgili sarf ettiği sözler üzerine yürütülen soruşturmada takipsizlik kararı verildi.

Modacı Nur Yerlitaş hakkında Instagram üzerinden yapılan canlı yayında sarf ettiği "Ne yapayım Allah Allah şehitler mehitler aman yeter" sözleri nedeniyle şarkıcı Tuğba Ekinci, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı,

Türkiye Harp Mamulü Gaziler Şehit  Dul ve Yetimler Derneği, Şehit Aileleri Yardımlaşma Sosyal Kültürel ve Dayanışma Derneği'nin de aralarında bulunduğu 72 kişi ve kurumun suç duyuruları üzerine başlatılan soruşturma tamamlandı.     

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Basın Suçları Soruşturma Bürosu Savcılığı, şüphelinin, terör saldırısında şehit olan güvenlik güçlerinin anısına duyulan saygı gereği, kendisine yapılan uyarılar üzerine gerçekleştirdiği, nezaket ve saygı kurallarını aşan eyleminin soruşturma iznine tabi suçu oluşturabileceğinden Adalet Bakanlığından izin istedi.     

Bakanlıktan Yerlitaş hakkında "Türk milletini, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni, devletin kurum ve organlarını aşağılama" suçundan "soruşturma izni verilmesine yer olmadığı" şeklinde yanıt geldi.     

Bu nedenle savcılık, soruşturma yapma imkanı bulunmadığından atılı suçlar nedeniyle kamu davası açılması için gerekli şartlar oluşmadığı gerekçesiyle şüpheli Yerlitaş hakkında "kovuşturma yapılmasına yer olmadığına" karar verdi.     

Türk Ceza Kanunu'nun 301. maddesi "Türk milletini, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni, TBMM'yi ve devletin yargı organlarını alenen aşağılayan kişi, 6 aydan 2 yıla kadar hapisle cezalandırılır." hükmünü düzenliyor. Ancak bu maddenin son bendinde  "Bu suçtan dolayı soruşturma yapılması, Adalet Bakanı'nın iznine bağlıdır." deniliyor.     

"MİYOP RAHATSIZLIĞIM NEDENİYLE EKRANDA YAPILAN YORUMLARI GÖRMEDİM"     

Modacı Nur Yerlitaş, savcılık tarafından alınan ifadesinde, olay günü bir otelde arkadaşının doğum gününde olduğunu belirterek, şu ifadeleri kullanmıştı:     

"Canlı müzik esnasında sosyal paylaşım uygulamasından canlı yayına bağlanarak takipçilerimle sohbet etmeye başladım. Ancak miyop rahatsızlığım nedeniyle ekranda yapılan yorumları görmeden konuşmaya devam ettim. Kız kardeşim ve arkadaşım o esnada bana WhatsApp'tan yazarak galiz küfürler içeren yorumlar bulunduğundan yayını kapatmam hususunda mesajlar gönderdi.  Yayın esnasında doğu ve güneydoğuda terörle mücadele sırasında şehit düşen görevlilerimizin olduğu yönünde yorumlar bulunmaktaymış. Yayını kapatmama yönelik ikazları üzerine tamamen kardeşim Nuran Çetinkaya'ya yönelik 'Ne yapayım Allah Allah, şehitler mehitler, yeter.' şeklinde beyanda bulundum. Tamamıyla kardeşim ile aramdaki diyalogdan kaynaklanan anlık tepkiden ibaret söylemimin suç unsuru içermemesi nedeniyle takipsizlik kararı verilmesini talep ediyorum."     

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
﻿
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sıradaki Haber

Bahçeli anlatmıştı... Akar'ın odasında görüntülendi

'Oğlumun cep telefonuna mesaj geldi. Okudum ama...'

"Aylık kazancım 450 bin TL'den fazla"

Yıldızlardan boykot kararı