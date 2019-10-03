Nur Fettahoğlu kimdir, nereli ve kaç yaşında? Hangi dizilerde oynadı?
Nur Fettahoğlu, yer aldığı dizi ve filmler dışında sosyal medya hesapları üzerinden yaptığı paylaşımlarla da göz önünde bulunuyor. Kariyeri boyunca pek çok yapımda boy gösteren Nur Fettahoğlu, yer aldığı projelerle araştırılmaya devam ediliyor. Peki, Nur Fettahoğlu kimdir ve kaç yaşında? İşte, o isim hakkında merakla araştırılan bazı bilgiler
Rize kökenli Nur Fettahoğlu Aysan, 12 Kasım 1980'de Duisburg'da doğdu. Nur Aysan, Sinan ve Fatma Fettahoğlu'nun çiftinin 3 kızından biridir. Kardeşlerinin isimleri Remziye, Selvinaz ve Muhammed Mustafa'dir.
Beşiktaş Lisesi'nde (şimdiki adıyla Beşiktaş Anadolu Lisesi) lise eğitimini tamamladıktan sonra çalışmaya başladı. Çeşitli bankalarda görev aldıktan sonra, Sky Türk'te borsa spikerliği yapmaya başladı. O sırada tanıştığı, şimdiki eşi Murat Aysan'ın etkisiyle eğitime devam etmeye karar verdi ve Haliç Üniversitesi'nde Moda Tasarımı okumuştur.
Nur, oyunculuğa Benden Baba Olmaz ile başladı, ardından Gönül Salıncağı'nda rol aldı ve Aşk-ı Memnu'daki Peyker rolüyle de yıldızı parladı. Ayrıca bazı firmaların reklam filmlerinde oynamıştır. Kurtlar Vadisi Filistin filminde Necati Şaşmaz'la başrolü paylaşan. Nur Fettahoğlu Muhteşem Yüzyıl ve Kardeş Çocukları dizilerinde boy göstermiştir.
İşte, Nur Fettahoğlu'nun yer aldığı projeler;
|Yıl
|Başlık
|Rol
|Notlar
|2007
|Gönül Salıncağı
|Aylin Arısoy
|Televizyon dizisi
|2007
|Benden Baba Olmaz
|Tülay Cenk
|2008-2010
|Aşk-ı Memnu
|Peyker Yöreoğlu Önal
|2011
|Kurtlar Vadisi Filistin
|Simone
|Sinema filmi
|2011
|Gişe Memuru
|Kadın
|2011-2014
|Muhteşem Yüzyıl
|Mahidevran Sultan
|Televizyon dizisi
|2014-2015
|Hayat Yolunda
|Şafak Günay
|2015-2016
|Filinta
|Süreyya
|2017
|Fi
|Billur
|İnternet dizisi
|2018
|Bozkır
|Dilara Eroğlu
|2019-
|Kardeş Çocukları
|Umay Karay
|Televizyon dizisi
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