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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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03.10.2019 - 13:52, Son Güncelleme:

Nur Fettahoğlu kimdir, nereli ve kaç yaşında? Hangi dizilerde oynadı?

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Nur Fettahoğlu kimdir, nereli ve kaç yaşında? Hangi dizilerde oynadı?

Nur Fettahoğlu, yer aldığı dizi ve filmler dışında sosyal medya hesapları üzerinden yaptığı paylaşımlarla da göz önünde bulunuyor. Kariyeri boyunca pek çok yapımda boy gösteren Nur Fettahoğlu, yer aldığı projelerle araştırılmaya devam ediliyor. Peki, Nur Fettahoğlu kimdir ve kaç yaşında? İşte, o isim hakkında merakla araştırılan bazı bilgiler

Rize kökenli Nur Fettahoğlu Aysan, 12 Kasım 1980'de Duisburg'da doğdu. Nur Aysan, Sinan ve Fatma Fettahoğlu'nun çiftinin 3 kızından biridir. Kardeşlerinin isimleri Remziye, Selvinaz ve Muhammed Mustafa'dir.

Beşiktaş Lisesi'nde (şimdiki adıyla Beşiktaş Anadolu Lisesi) lise eğitimini tamamladıktan sonra çalışmaya başladı. Çeşitli bankalarda görev aldıktan sonra, Sky Türk'te borsa spikerliği yapmaya başladı. O sırada tanıştığı, şimdiki eşi Murat Aysan'ın etkisiyle eğitime devam etmeye karar verdi ve Haliç Üniversitesi'nde Moda Tasarımı okumuştur.

Nur, oyunculuğa Benden Baba Olmaz ile başladı, ardından Gönül Salıncağı'nda rol aldı ve Aşk-ı Memnu'daki Peyker rolüyle de yıldızı parladı. Ayrıca bazı firmaların reklam filmlerinde oynamıştır. Kurtlar Vadisi Filistin filminde Necati Şaşmaz'la başrolü paylaşan. Nur Fettahoğlu Muhteşem Yüzyıl ve Kardeş Çocukları dizilerinde boy göstermiştir.

İşte, Nur Fettahoğlu'nun yer aldığı projeler;

YılBaşlıkRolNotlar
2007Gönül SalıncağıAylin ArısoyTelevizyon dizisi
2007Benden Baba OlmazTülay Cenk
2008-2010Aşk-ı MemnuPeyker Yöreoğlu Önal
2011Kurtlar Vadisi FilistinSimoneSinema filmi
2011Gişe MemuruKadın
2011-2014Muhteşem YüzyılMahidevran SultanTelevizyon dizisi
2014-2015Hayat YolundaŞafak Günay
2015-2016FilintaSüreyya
2017FiBillurİnternet dizisi
2018BozkırDilara Eroğlu
2019-Kardeş ÇocuklarıUmay KarayTelevizyon dizisi
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