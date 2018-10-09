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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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09.10.2018 - 15:28, Son Güncelleme:

Numan Kurtulmuş'tan önemli açıklamalar

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Numan Kurtulmuş'tan önemli açıklamalar

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Numan Kurtulmuş, CNN TÜRK Ankara Temsilcisi Dicle Canova'nın sorularını yanıtladı.

İşte Numan Kurtulmuş'un konuşmasından satır başları

Cumhur ittifakı birkaç yıl içinde gerçekleşen bir ittifak. Parti tabanlarını da kapsayan bir ittifaktır. Cumhur ittifakını Türkiye’nin geleceği için önemsiyoruz. AK Parti ve MHP iki ayrı siyasi parti. Siyasi tabanımızı koruyarak cumhur ittifakının tabanını genişletmek gibi çabamız olmalıdır. Seçimde nasıl işbirliği yapabiliriz. Genel seçimde işbirliği yapmanın alt yapısı vardı.  İlk toplantıda niyet ve ana çerçeve çizildi.  Bir işbirliğinin ana çerçevesini çizerken son seçimleri masaya yatıracağız. İnce işçiliğinin daha zor olduğu bir süreç. Her iki partinin kimliğinin korunması ve doğru bir sinerjinin ortaya çıkması için çalışıyoruz.  Henüz iller üzerinde konuşmadık.

"HDP TERÖRLE ARASINA BÜYÜK MESAFE KOYMALIDIR"

Belediye başkan vekilliğidir bu. Belediye başkan vekilleri durduk yerde atanmadı. Hiçbir siyasi hükümet her hangi bir yere vekil atamak istemez. Asıl olan demokrasinin kuralları içinde çalışmaktadır. Ama maalesef HDP’li belediyeler milletin paralarını çukur kazmaya, bombaları taşımaya, dağa adam götürmek için ofisler kurmaya hatta bazıları da belediye bütçelerinin bir kısmını da dağa aktarmak gibi bir aymazlığın içine düşmüştür. Bu kadar il ve ilçeye kayyum durduk yere laf olsun diye atanmamıştır. Bu seçilen kişiler terör örgütleriyle işbirliği yaptıkları ve imkan aktardıkları için görevden alınmıştır. Görevden alınan HDP’li başkanlarının hiç biri doğru düzgün belediye hizmeti yapmamıştır. Bundan sonrasının nasıl olacağına karar verecek olan HDP’tir. Terörle aralarına büyük mesafe koymalıdırlar. Dağın kontrolünde olmadıklarını, fikri ideolojik hiç bir bağlantılarının olmadıklarını ilan etmelidir. Terörün gölgesinde siyaset tarzı oluştururlarsa tabiki hiç bir devlet izin vermez. 

MHP'NİN AF TEKLİFİ

Mahşeri vicdanın kabul ettiği bir konu olmalıdır. Detaylı şekilde çalışılması gerekir. Kamuoyunun büyük çoğunluğunun evet diyebileceği bir sonuca ulaşmaktır. Hiçbir devletin bireylere karşı işlenmiş suçları affetme yetkisi  yoktur. Devlete karşı işlenmiş suçlar konusunda devlet isterse bunu ortaya koyabilir. MHP’nin somut bir teklifi var. Hukukçu arkadaşlarımız çalışıyor. Adalet Bakanı bir başka çalışma yapabilir. Cezaevleri dolu diye af çıkarılmaz. Affı ayak üstü konuşmak olamaz. Af meselesi sadece AK Parti ve MHP'nin konuşarak halledeceği bir mesele değildir, diğer partilerin de somut tekliflerinin ortaya çıkması gerekir.  

"SON DERECE ÜRKÜTÜCÜ DURUM"

Suudi Arabistan yetkililerinin işbirliği yapması önemli. MİT, emniyet her türlü detayı tekrar gözden geçiriyor. Bir sürü ihtimal var. Bunların hepsi değerlendiriliyor. Vahim ve son derece ürkütücü bir durumdur. Burada Türkiye’nin hiçbir kabahati yok. Konsolosluk binaları uluslararası anlaşmalara göre o ülkelerin topraklarıdır. Sorumluluk tamamıyla Suudi Arabistan makamlarına aittir. Bunlar eski soğuk savaş dönemlerine ait olan meselelerdir. Bunları artık geride bırakılması gerekir. Ümit ediyoruz ki hepimizin yüzünü güldürecek sonuç alırız.

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